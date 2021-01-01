  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريال مدريد ينجو من الهزيمة أمام ريال سوسيداد..فيديو

الثلاثاء 02 مارس 2021 03:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد ينجو من الهزيمة أمام ريال سوسيداد..فيديو



مدريد/سما/

نجا فريق ريال مدريد من الهزيمة في عقر داره أمام ضيفه ريال سوسييداد (1-1)، في المباراة التي جرت بينهما يوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم ريال سوسييداد بهدف سجله لاعبه كريستيان بورتوغيز، في الدقيقة 55. وأنقذ الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الفريق الملكي من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.


واكتفى ريال مدريد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 53 نقطة، ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف برشلونة، بينما يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب برصيد 58 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.

بينما رفع ريال سوسييداد رصيده إلى 42 نقطة، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب الليغا.

#ريال مدريد وريال سوسيداد #مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد #ملخص مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد #اهداف مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد #هدف فينيسيوس جونويور" #ترتيب الليغا #ترتيب الدوري الاسباني

الأكثر قراءة اليوم

ترجح بإلغاء الانتخابات..تهديد "البرغوثي والقدوة" للرئيس ومركزية فتح في حال لم يأُخذ في مقترحاتهما

اسعار العملات مقابل الشيكل

مجدلاني: توجه لتأجيل حوار القاهرة هذا الشهر

فيديو: مقتل مستوطن اثر دهسه من فلسطيني تعرض لهجوم في القدس

أول رد رسمي إيراني حول ضلوعها بتفجير السفينة الإسرائيلية في خليج عمان

بدء عودة كوادر تيار الإصلاح في حركة فتح من مصر إلى قطاع غزّة

لهذا السبب... واشنطن تدافع عن عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي

الأخبار الرئيسية

سفينة

هل كانت “حادثة السفينة” ضمن سياسة “الرسائل الصامتة” بين إيران وإسرائيل؟

طالع: مجلس الوزارء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اعتبار يومي الاثنين المقبل والخميس 11/3 عطلة رسمية

حماس تكشف حقيقة الانباء المتداولة حول تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

الرجوب: أَميلُ لقائمة مشتركة بين فتح وحماس ولم أجد مستقلاً في سجون الاحتلال

أول تعليق من حماس على مرسوم تشكيل محكمة قضايا الانتخابات

اعلان سما رسائل