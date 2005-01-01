نتنياهو: إيران المسؤولة عن مهاجمة السفينة الإسرائيلية ونوجه ضربات لها بالمنطقة كلها

القدس المحتلة/سما/

وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، اتهاما مباشرا لإيران بأنها المسؤولة عن استهداف سفينة بملكية إسرائيلية في خليج عُمان، يوم الجمعة الماضي، وقال إن "هذه عملية إيرانية، وهذا واضح".

وأضاف نتنياهو، خلال مقابلة للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أن "إيران هي عدو إسرائيل الأكبر، ونحن نوجه ضربات لها في المنطقة كلها. ولن يكون سلاحا نوويا لدى الإيرانيين، مع أو بدون اتفاق. وقلت هذا لصديقي (الرئيس الأميركي جو) بايدن".

ويأتي التصريح بعد ساعات من هجوم لطائرات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، وفق ما أفادت به مصادر سورية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهجوم المنسوب لسلاح الجو الإسرائيلي كان بمثابة رد على عملية استهداف السفينة.