جامعة الإمارات تختتم مشاركتها في فعاليات "الإمارات تبتكر 2021"

ابو ظبي/سما/

إختتمت جامعة الإماراتالعربية المتحدة مشاركتها في فعاليات أسبوع الابتكار والتي أُقيمت في إطار فعاليات "الإمارات تبتكر 2021" في الفترة ما بين 21-27 فبراير الجاري.

وتوجت فعاليات جامعة الامارات بحفل افتراضي لتوزيع الجوائز على الفائزين في الدورة السادسة من جائزة الرئيس الأعلى للابتكار، إضافة الى إطلاق اكثر من 100 مبادرة تعزز ثقافة الابتكار ودعم البحث العلمي في مجتمع الامارات .

يعتبر شهر الابتكار حدثاً وطنياً سنوياً تمّ إطلاقه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلسِ الوزراء،حاكم دبي (رعاه الله). ويتزامن هذا العام مع حلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، وتماشياً مع رؤية الحكومة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بمناسبة الذكرى الخمسين لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون مركزاً عالمياً للابتكار".

يؤكد معالي زكي أنور نسيبة أهمية الابتكار في عصرنا الحالي حيثأصبح من أهمّ مقوّمات وبناء الحضارة الحديثة، ومن الأهمية بمكانٍ أن تكون الجامعات ومؤسسات التعليم العالي منبع الابتكار وحاضنته باعتبارها بيئة تعليمية وبحثية مُناط بها مواكبة التطورات المُتسارعة في المعرفة، وأخصّ منها مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وطبّ المستقبل والأمن الغذائي".

في ضوء مُستجدّات القرن الحادي والعشرين، بات العديد من المُعلمين والطلبة بحاجة إلى اكتساب عددٍ من المهارات التكنولوجية والرقمية، وكيفية توظيفها بالتعليم والبحث العلمي والابتكار، وخلق منظومة جديدة في الابتكار لمواكبة التوجّه نحو الابتكار الرقمي واستشراف المستقبل".

ويؤكد معاليه على " ضرورة العمل على نشر ثقافة الابتكار كأساس لتحقيق التنمية المُستدامة وجودة الحياة، تماشياً مع رؤية الحكومة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار".

شهدت فعاليات جامعة الامارات قيام معالي زكي أنور نسيبة تكريمالفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار 2020 - 2021، والذي بلغ عددهم 32 فائزاً ضمن 15 مشروعاً مبتكراً.

وفازت خمسة مشاريع طلابية ضمن محور التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل، فيما فازت سبعة مشاريع لأعضاء هيئة التدريس، وثلاثة مشاريع نفذها موظفون بالجامعة في محاور التعليم والتكنولوجيا .

وتوجه معاليه بالشكر والتقدير للمساهمين في فعاليات البرنامج الذي يعزز نشـر المعرفـة وتكريـس ثقافـة الابتكار كأسـاس لتحقيـق التنميـة المسـتدامة وجـودة الحيـاة، مثمناً إنجازات هؤلاء المبتكرون والمكرمون اليوم على ابتكاراتهم واستحقاقهم بالفوز بهذه الجائزة في دورتها السادسة.

وأكد أهمية ترجمة هذه الابتكارات والإنجازات إلى واقع ملموس يسهم في نهضة المجتمعات وبناء الأوطان وإلى استمرارية التميز والعمل على البحث العلمي النوعي وإشراك طلبة الجامعة في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا في تقديم الأفكار والمشاريع البحثية والابتكارية.

وأشار إلى أهمية التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعات والهيئات ذات العلاقة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة محلياً وإقليمياً وعالمياً إلى المشاركة في ابتكارات الجامعة ووضع آليات مناسبة لتوظيفها والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

ويجئ اطلاق جائزة الرئيس الأعلى للابتكار إيماناً من جامعة الإمارات بمسؤوليتها الوطنية تجاه المجتمع، ودورها الحيوي في خلق المعرفة وتحقيق التنمية المُستدامة. ويثمن معالى الرئيس الأعلى للجامعة من خلالها إنجازات هؤلاء المُبتكرين والمُكرّمين على ابتكاراتهم واستحقاقهم بالفوز بهذه الجائزة في دورتها السادسة، كما يتطلع إلى ترجمة هذه الابتكارات والإنجازات إلى واقع ملموس يُسهم في نهضة المجتمعات وبناء الأوطان، وإلى استمرارية التميّز والعمل على البحث العلمي النوعي، وإشراك الطلبة في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا في تقديم الأفكار والمشاريع البحثية والابتكارية".

إعداد جيل من المُبتكرين

تحرص جامعة الإمارات على إعداد جيل من المُبتكرين، يُسهمون في تحقيق النمو والازدهار للإنسان، ودعم مكانة الدولة في الإبداع والتميّز، وتسخير كافة الإمكانات، فضلاً عن تقديم الدعم لإطلاق وتنفيذ المشاريع الابتكارية".

ولذلك جاءت مشاركة الجامعة في فعاليات الابتكار 2021، لهذا العام مميزة بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم جراء جائحة كوفيد-19، فقد أطلقت جامعة الإمارات حزمة كبيرة من ابتكاراتٍ مُتعدّدة ومُتميّزة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة مع الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المُتّبعة .

فالجامعة ووفقاً لخطتها الاستراتيجية، - كما يقول معالى الرئيس الأعلى - تُولي الابتكار أهمية خاصّة، ويتمّ ذلك من خلال دعم وتنسيق كافة الكليات والإدارات والمراكز البحثية بالجامعة، وتحفيز وتوعية الطلبة بأهمية الابتكار".

على مدى أسبوع كامل قدمت جامعة الامارات خلال " فعاليات الابتكار 2021 "، أكثر من 100 فعالية مُبتكرة ومُحدّدة تتنوّع عبر أنشطة مُختلفة، وعرض ابتكارات ومستجدات البحث العلمي وحلقات عمل ومؤتمرات علمية تُعنى بالابتكار والتميّز العلمي تأكيداً على دور الجامعة الريادي في تهيئة بيئة مُناسبة للطلبة بغية التوصّل إلى مشروعات وابتكارات خلاقة، تُعزّز العلوم المعرفية، وتُسهم في التعريف بدور الجامعة في مجال البحث العلمي والابتكار، وعرض إنجازات الجامعة في الابتكار وبراءات الاختراع.

خلق بيئة حاضنة للابتكار

ويرى معالى زكي أنور نسيبة ان جامعة الإمارات ملتزمة بالمشاركة في رصد التحديات ومواجهتها من خلال ركائز أساسية هي : البحث العلمي والتطوير التقني والابتكار، بما يتناسب مع النموّ المتسارع لاقتصادات الدول الناشئة، وزيادة معايير التنافسية في بناء الاقتصاد المعرفي، وإيماناً منها بضرورة المشاركة في بناء القُدرات وغرس ثقافة الابتكار في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لتخريج أجيال تتمتع بروح الريادة والإبداع، من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة ونوعية على مستوى الدولة".

ويؤكد معاليه ان الجامعة ستشارك بجناح مستقل في إكسبو 2020،انطلاقاً من أهمية هذا الحدث الدولي الضخم وطبيعته، كأحد أبرز المنابر الدولية التي تركزُّ بشكل أساسي على مناقشة القضايا المُلحة والتحديات المعاصرة، ووضع حلول لها. ومن بين تلك التحديات ما يرتبط بمستقبل التعليم. واضعين نُصب أعيننا سعي جامعة الإمارات الحثيث لتأسيس مفهوم جديد ومبتكر للتعليم الجامعي في العالم العربي والمنطقة".

لقد أظهرت المبادرات والفعاليات التي اطلقتها جامعة الإمارات ,خلال أسبوع الابتكار حرصها على خلق بيئة حاضنة للابتكار والمبدعين والمتميزين والكوادر المؤهلة في المجالات الحيوية لدعم التنوع والنمو الاقتصادي واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الإمارات.



