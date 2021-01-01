مشاهدة مباراة الفيصلي والبقعة بث مباشر في درع الاتحاد الأردني 2021

عمان / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الفيصلي ضد البقعة بث مباشر اليوم الأحد 28 شباط 2021 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في درع الاتحاد الأردني.

مباراة الفيصلي والبقعة مباشر تبث الساعة الثالثة مساء بتوقيت عمان والقدس والقاهرة على قناة الأردنية الرياضية (jordan sport) من استاد الأمير محمد لكن بدون حضور جماهيري.

وتعد هذه المواجهة الأولى للفيصلي في درع الاتحاد، لكنها الثانية بالنسبة لفريق البقعة الذي خسر في أول جولة أمام نظيره الرمثا بهدفين دون مقابل سجلهما أبو زريق والدردور.

ويسعى الفيصلي إلى إرضاء جمهوره الذي خيب أماله في بطولة دوري المحترفين الأردني التي ذهبت هذا الموسم لصالح الغريم التقليدي نادي الوحدات المدجج بالنجوم الكبار.

الفيصلي ضد البقعة مباشر:

وفي السياق ذاته، فاز الوحدات في أولى مواجهاته على سحاب بهدف دون رد أحرزه النجم إبراهيم الجوابرة، ليضيف الفريق ثلاث نقاط إلى رصيده في مستهل مشواره بالمسابقة.

وفي ظل وجود نادي الوحدات لن تكون المهمة سهلة لدى الفيصلي، إذ يشكل له عقده طوال العقود الماضية وتنتقل الأفضلية من طرف إلى آخر حسب التعزيزات التي يجريها.

ويمكن مشاهدة مباراة البقعة ضد الفيصلي على شاشة التلفاز من خلال الأردن الرياضية أو عبر الضغط على الرابط المرفق أعلاه في قنوات الاتحاد الأردني لكرة القدم.