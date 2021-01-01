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رابط دمج كرت الباص مع HES في اسطنبول

السبت 27 فبراير 2021 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط دمج كرت الباص مع HES في اسطنبول



اسطنبول / سما

ننشر لكم متابعينا رابط دمج كرت الباص مع HES في اسطنبول للمواطنين العرب المقيمين في الأراضي التركية؛ عبر بورصة إدارة النقل العام التابعة للبلدية للحصول على الخدمات.

ويمكن لكم الدخول على رابط دمج كرت الباص في اسطنبول من أجل تفعيل الخدمات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني، إذ لا بد على المتصفح والمستخدم كتابة البيانات المطلوبة بدقة.

وأفادت بأن الخانة الأولى في رابط تفعيل كرت الباص تتطلب إدخال رقم المعرف (هوية حامل البطاقة)، واسم حامل البطاقة ولقبه أي مسمى عائلته وتاريخ ميلاده ورقم بورص كارت أيضا.

ويتساءل المستخدمون عادة حول الآلية المطلوبة للحصول على رقم بطاقة البورصة الذي يكون غير مطابق، علما أن الطريق السليم هو كتابة الرقم الموجود على بطاقة بورصة الخاصة بك.

رابط كرت الباص اسطنبول: اضغط هنا

وفي الخيار الآخر على اليسار يطلب منك كتابة رقم (hes) ورقم الهاتف الجوال في الأسفل، وعنوان البريد الإلكتروني لحامل البطاقة حيث يمكن الموقع من الوصول إلى حاملها بسهولة.

وتشير المنصة الإلكترونية التي ستسجل الدخول منها إلى أنه قد يجري معالجة البيانات الشخصية ضمن نطاق محدد، مع إرفاق نص توضيحي دقيق من أجل إنشاء العضوية داخل نطاق النظام.

وأوضحت أن الخطوة الأخيرة في رابط تفعيل كرت باص اسطنبول الموافقة على شروط الاستخدام والاتفاقية الإطارية وأيضا القبول بالمفتوحة والتجارية من خلال استقبال رسالة والحفظ.

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