بث مباشر .. نتيجة قرعة الدوري الأوروبي 2021 دور 16

الرياض / سما

نشرت القنوات الناقلة رابط مشاهدة قرعة الدوري الأوروبي 2021 دور 16 بث مباشر التي تُسحب اليوم الجمعة في مقر اتحاد كرة القدم بسويسرا بحضور افتراضي لممثلي جميع فرق القارة التي تأهلت.

قرعة الدوري الأوروبي 2021 مباشر تبث على قناة beIN SPORTS الإخبارية المفتوحة الساعة 03:00 بتوقيت السعودية والعراق قطر والبحرين، 02:00 لدى مصر والسودان والأردن وفلسطين.

وشهد الأسبوعان الماضيان مواجهات قوية بين الفرق الأوروبية في دور الـ32، حيث تأهل إلى المرحلة القادمة 16 فريقا فيما من المنتظر أن يكون في المراسم مباريات غير مسبوقة منذ زمن بعيد جدا.

وصعد أياكس الهولندي وأرسنال الإنجليزي ومانشستر يونايتد وميلان وروما وفياريال وأولمبياكوس وتوتنهام وأيندهوفن والعديد من الفرق الكبيرة إلى دور الستة عشر من مسابقة الدوري الأوروبي.

قرعة الدوري الأوروبي مباشر:

ومن أبرز الفرق المرشحة للقب الدوري الأوروبي، آرسنال ونابولي وشاختار واليونايتد وميلان، إذ تسعى إلى الانتقال إلى المرحلة الأكبر واللعب على كأس السوبر أمام الفائز من دوري أبطال أوروبا.

ومن أغرب المفاجآت التي شهدها الدوري الأوروبي خروج ليستر سيتي من الدور الماضي، والتصريحات التي أطلقها مدربه عقب الخسارة بأنه فريقه لا يسعى أو ينظر إلى هذه البطولة العام الحالي.

ويتوقع مراقبون أن تكون نتيجة قرعة الدوري الأوروبي تتضمن مباريات من العيار الثقيل، وقد تصادف لقاءات بين الفرق من الدولة الواحدة مثل روما وميلان، إلا أن ذلك يظل مجرد توقعات أولية.