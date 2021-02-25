سبب وفاة مشاري البلام - هل هو سني أم شيعي ؟

الكويت / سما

أعلنت وسائل إعلام فنية، اليوم الخميس 25 شباط 2021، عن وفاة الفنان مشاري البلام الممثل الكويتي المشهور بعد معاناة مع المرض منذ ما يزيد عن خمسة أيام.

وأكدت أن سبب وفاة مشاري البلام جاءت إثر صراع مع فيروس كورونا منذ تاريخ 20 فبراير الجاري، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى جابر الحكومي مؤخرا.

فيديو لآخر لقاء لـ #مشاري_البلام



وفاة الممثل الكويتي #مشاري_البلام



بمستشفى جابر الأحمد متأثرا بإصابته بفيروس #كورونا



-شارك في الكثير من المسلسلات منها



•جرح الزمن و الحيالة ودنيا القوي

وعديل الروح وحال مناير وسامحني خطيت و المسرحيات منها سيف العرب والياخور#الكويت pic.twitter.com/ZRe6Z0FaIV — شبكة البرلماني (@parliamentary0) February 25, 2021

وتفاعل المغردون على تويتر مع خبر وفاة مشاري البلام، إذ لم يتمكن الفترة الأخيرة من التواصل مع متابعيه وبات غير قادر على إجراء اتصالات من آلاف المحبين له الذين أرادوا الاطمئنان عليه.

وقبل أيام، نُقل مشاري البلام للمستشفى جراء تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ؛ نتيجة ظهور أعراض الفيروس المستجد عليه ومعاناته من ضيق حاد في التنفس.





ديانة مشاري البلام شيعي أم سني:

وكانت مي العيدان أول من أثارت خبر مرض مشاري البلام، حيث تصدر المنصات الاجتماعية الأيام الماضية، لا سيما وأنه لا يزال في مقتبل العمر وعانى من الفيروس.

واستمرت المسيرة الفنية للممثل مشاري البلام أكثر من 29 عاما، إذ دخل الوسط سنة 1991 حينما ظهر في مسرحية فري كويت، ثم شارك في أدوار صغيرة حتى صار أحد أبرز الوجوه الكويتية.

ونعى العشرات الفنان الراحل، لكن الكثير منهم انقسم حول هل مشاري البلام مسلم سني أم شيعي، لكن في الأخير قال متابعون إنه كان شيعيا ومشارك مع جمعية الرحمة التابعة للاصلاح قبل أن يصبح سنيا.

ولا يزال الجدل سائدا في المنصات الاجتماعية، إذ يقول البعض إن مشاري البلام شيعي، فيما يشير آخرون إلى أنه سني، في وقت لم ينشر أي مصدر رسمي معلومات حول ديانته ومعتقداته.