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سبب وفاة اللواء بهجت سليمان في دمشق .. السيرة الذاتية

الخميس 25 فبراير 2021 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة اللواء بهجت سليمان في دمشق .. السيرة الذاتية



دمشق / سما

أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الخميس 25 شباط 2021، عن وفاة اللواء بهجت سليمان السفير السوري السابق في الأردن؛ بعد معاناة الأسابيع الأخيرة الماضية مع المرض.

وأكدت قناة الميادين عبر تويتر، وفاة اللواء بهجت سليمان جراء مضاعفات فيروس كورونا في مشفى تشرين العسكري في العاصمة دمشق.

اللواء بهجت سليمان السيرة الذاتية:

يذكر أن بهجت سليمان دبلوماسي ولواء سابق في الجيش العربي السوري من مواليد مدينة اللاذقية، خريج الكلية الحربية بحمص بكالوريس علوم عسكرية دورة 1968 / 1970.

كما أن اللواء سليمان، سفير سابق للجمهورية العربية السورية في الأردن - قائد سرية وكتيبة وفوج ولواء دبابات في التشكيلات القتالية بالجيش العربي السوري.

وشارك سليمان في حرب تشرين التحريرية ضد الاحتلال الإسرائيلي عام 1973 كقائد سرية دبابات في القطاع الشمالي، وهو حاصل على ماجستير قيادة وأركان من كلية القيادة والأركان السورية

يشار إلى أن بهجت سليمان من مواليد الأول من يناير 1949 في اللاذقية بسوريا، وتوفى قبل قليل عن عمر ناهز 72 عاما، علما أنه مؤلف كتاب (ما جرى في سورية: مؤامرة أو ثورة).

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