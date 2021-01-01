الاقمار الاصطناعية تكشف: إسرائيل توسع وتطور مفاعل ديمونا النووي

القدس المحتلة/سما/

كشفت صورا التقطت بالاقمار الاصطناعية عن أعمال توسعة وتطوير تقوم بها إسرائيل في مفاعل ديمونة النووي. وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس .

وفي ديمونا، تظهر الصور التي حللتها وكالة أسوشيتد برس حفرة بحجم ملعب كرة قدم، ومن المحتمل أن يشير هذا العمق إلى بناء من عدة طوابق يقع الآن على بعد أمتار من المفاعل القديم في مركز شمعون بيرس للأبحاث النووية في صحراء النقب، بالقرب من مدينة ديمونا.

وطبقا للتقرير ، قام العمال جنوب غرب المفاعل بحفر حفرة بطول 150 مترا وعرض 60 مترا. يمكن رؤية علامات الحفريات بالقرب من الموقع. من الممكن أيضًا ، أن ترى قناة يبلغ طولها حوالي 330 مترًا تمر بالقرب من الحفريات في الحفرة.

يذكر أن المنشأة هي بالفعل موطن لمختبرات تحت الأرض عمرها عقود من الزمن، تعيد معالجة قضبان المفاعل المستهلكة للحصول على البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة لبرنامج القنبلة النووية الإسرائيلي.



وعلى الرغم من هذا الكشف عن الأعمال، بيد أن سبب البناء ليس واضحا، فيما لم ترد الحكومة الإسرائيلية على أسئلة مفصلة من وكالة أسوشيتد برس حول العمل.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف عن قلقه قبل أيام بعد ورود أنباء عن توسعة لمفاعل ديمونة. "المصنع الذري الوحيد في إسرائيل يتوسع ، هل من المفترض أن يثير هذا القلق؟" لقد كتب على حسابه في Twitter. تأتي تصريحات ظريف وسط تجديد ومحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي.

منذ حوالي أسبوعين ، أصدرت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانًا مشتركًا قالت فيه إنها معنية بإعادة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.