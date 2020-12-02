  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

شركة أوبو تتحدى سامسونغ بهواتف متطورة

الخميس 25 فبراير 2021 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة أوبو تتحدى سامسونغ بهواتف متطورة



وكالات/سما/

تتحضر شركة Oppo لإطلاق فئة مميزة من الهواتف التي ستشكل منافسة قوية لهواتف سامسونغ متوسطة الفئة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Oppo ستطرح قريبا عدة نماذج من هواتف  Find X3، أحد هذه النماذج على الأقل سيعمل  بمعالجات Snapdragon 888 التي توفر قدرة على العمل بسرعة مع بيانات مع شبكات الجيل الخامس الخلوية وبيانات شبكات Wi-Fi 6.


ومن المفترض أن تجهز الهواتف المنتظرة بشاشات OLED عالية الدقة، وبطاريات بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شواحن باستطاعة 65 واطا.


ومن جهته أشار المدون الشهير Evan Blass على "تويتر" إلى أن هاتف Pro من الفئة المذكورة سيحصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة، فيها عدستان بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 3 ميغابيكسل تتمتع بمعدل تقريب كبير للصورة.


كما يتوقع أن يحصل الجهاز على شاشة بمقاس 6.7 بوصة، بدقة عرض (3216/1440) بيكسل، وعلى بطارية تدعم ميزتي الشحن السريع واللاسلكي.

#شركة اوبو #شركة Oppo #شركة سامسونغ #عالم الهواتف #الهواتف المتطورة

الأكثر قراءة اليوم

إذاعة تكشف نسبة رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير

مستشار اشتية يتحدث عن أخر تطورات رواتب الموظفين والانتخابات الفلسطينية

سرايا القدس تكشف لأول مرة عن أسرار معركة "بأس الصادقين"..

لجنة المانحين: السلطة ستواجه وضعا ماليا صعبا هذا العام ..ما علاقة موظفي غزة؟

لجنة الانتخابات تحدد الفئات الواجب تقديم استقالتها بهدف الترشح لعضوية المجلس التشريعي

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا 2021

لتتمكن والدة الضحية من ركل الكرسي.. إيران تشنق جثة امرأة توفيت بأزمة قلبية قبيل إعدامها!

الأخبار الرئيسية

الاحتلال: حماس تُطوِّر بصورةٍ كبيرٍة قوّتها البحريّة وستُنفذ عملياتٍ تكوي الوعي الإسرائيليّ

مسؤول فلسطيني: عودة المناكفات دليل على وجود من لا يريد المصالحة

حماس

حماس تدعو قيادة فتح الى ضبط الخطابات وتؤكد جهوزيتها التامة لإنجاز الانتخابات

الشعبية: عقبات عديدة أمام الانتخابات.. وتكشف عن نقطة حساسة جعلت الجبهة تشارك فيها!

وزيرة الصحة: رفعنا توصية بفرض الإغلاق الشامل لمدة أسبوعين

اعلان سما رسائل