شركة أوبو تتحدى سامسونغ بهواتف متطورة

تتحضر شركة Oppo لإطلاق فئة مميزة من الهواتف التي ستشكل منافسة قوية لهواتف سامسونغ متوسطة الفئة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Oppo ستطرح قريبا عدة نماذج من هواتف Find X3، أحد هذه النماذج على الأقل سيعمل بمعالجات Snapdragon 888 التي توفر قدرة على العمل بسرعة مع بيانات مع شبكات الجيل الخامس الخلوية وبيانات شبكات Wi-Fi 6.

We're happy to reveal our next flagship will be powered by the #Snapdragon888 . Congrats to @Qualcomm on a successful #SnapdragonSummit !



ومن المفترض أن تجهز الهواتف المنتظرة بشاشات OLED عالية الدقة، وبطاريات بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شواحن باستطاعة 65 واطا.



ومن جهته أشار المدون الشهير Evan Blass على "تويتر" إلى أن هاتف Pro من الفئة المذكورة سيحصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة، فيها عدستان بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 3 ميغابيكسل تتمتع بمعدل تقريب كبير للصورة.

Here they are together for the first time, all three handsets in OPPO's Find X3 series. Stay tuned for a full report on Neo, and check out past coverage of the other two.



