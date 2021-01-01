ابنة الرئيس السادات تكشف سرا غريبا عن والدها

القاهرة/سما/

كشفت الابنة الكبرى للرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، عن تقدم والدها بطلب للتمثيل في أربعينيات القرن الماضي.

وقالت رقية، إن الرئيس السادات خلال فترة أربعينيات القرن الماضي كان يحاول الهرب من البوليس السياسي، لذلك حاول إيهامهم أنه ابتعد عن النشاط السياسي.



وأشارت الابنة الكبرى للسادات إلى، أنه من أجل إثبات ذلك، أوهم البوليس السياسي أنه توجه للعمل بالفن لذلك تقدم بطلب للمنتجة آسيا للعمل كممثل.

وأكدت ابنة السادات أن والدها الرئيس الراحل لم يقم بالتمثيل قط في أي عمل سينمائي.

كان محمد علي برهان حفيد الفنانة والمنتجة آسيا، قال إن الرئيس السادات عمل مع جدته وكان يقرأ ويكتب لها في شركة لوتس للإنتاج، ورد جميلها بإنقاذ فيلم الناصر صلاح الدين، حيث قدم لها العديد من التسهيلات. مشيرا إلى أن آلاف المشاركين فى المعارك الحربية بالفيلم كانوا جنودا حقيقيين.