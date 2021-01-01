  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

ابنة الرئيس السادات تكشف سرا غريبا عن والدها

الخميس 25 فبراير 2021 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابنة الرئيس السادات تكشف سرا غريبا عن والدها



القاهرة/سما/

كشفت الابنة الكبرى للرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، عن تقدم والدها بطلب للتمثيل في أربعينيات القرن الماضي.

وقالت رقية، إن الرئيس السادات خلال فترة أربعينيات القرن الماضي كان يحاول الهرب من البوليس السياسي، لذلك حاول إيهامهم أنه ابتعد عن النشاط السياسي.


وأشارت الابنة الكبرى للسادات إلى، أنه من أجل إثبات ذلك، أوهم البوليس السياسي أنه توجه للعمل بالفن لذلك تقدم بطلب للمنتجة آسيا للعمل كممثل.

وأكدت ابنة السادات أن والدها الرئيس الراحل لم يقم بالتمثيل قط في أي عمل سينمائي.

كان محمد علي برهان حفيد الفنانة والمنتجة آسيا، قال إن الرئيس السادات عمل مع جدته وكان يقرأ ويكتب لها في شركة لوتس للإنتاج، ورد جميلها بإنقاذ فيلم الناصر صلاح الدين، حيث قدم لها العديد من التسهيلات. مشيرا إلى أن آلاف المشاركين فى المعارك الحربية بالفيلم كانوا جنودا حقيقيين.

#الرئيس السادات #محمد انور السادات #اسرار السادات #رقية السادات

الأكثر قراءة اليوم

إذاعة تكشف نسبة رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير

مستشار اشتية يتحدث عن أخر تطورات رواتب الموظفين والانتخابات الفلسطينية

حماس تعقب على تصريحات قيادة حركة فتح والسلطة بشأن اتفاقية غاز غزة

سرايا القدس تكشف لأول مرة عن أسرار معركة "بأس الصادقين"..

لجنة المانحين: السلطة ستواجه وضعا ماليا صعبا هذا العام ..ما علاقة موظفي غزة؟

لجنة الانتخابات تحدد الفئات الواجب تقديم استقالتها بهدف الترشح لعضوية المجلس التشريعي

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا 2021

الأخبار الرئيسية

مسؤول فلسطيني: عودة المناكفات دليل على وجود من لا يريد المصالحة

حماس

حماس تدعو قيادة فتح الى ضبط الخطابات وتؤكد جهوزيتها التامة لإنجاز الانتخابات

الشعبية: عقبات عديدة أمام الانتخابات.. وتكشف عن نقطة حساسة جعلت الجبهة تشارك فيها!

وزيرة الصحة: رفعنا توصية بفرض الإغلاق الشامل لمدة أسبوعين

سرايا القدس تكشف لأول مرة عن أسرار معركة "بأس الصادقين"..

اعلان سما رسائل