أبشر للتوظيف .. رابط نتائج القبول للوظائف العسكرية في المباحث العامة 1442

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية في المباحث العامة برئاسة أمن الدولة التي تم الإعلان عنها مساء يوم الأربعاء 24 شباط 2021 للناجحين في السعودية.

ويمكن لجميع المتقدمين الدخول على رابط نتائج وظائف المباحث العامة القبول الأولي 1442 للاستعلام عن النتيجة التي حصلوا عليها سواء بالرفض أو الموافقة على الانتقال للمرحلة القادمة.

وشددت على ضرورة تناسب المعايير والشروط مع المقبولين في وظائف المباحث العامة، مشيرة إلى وجود تفاصيل مختلفة عن الأخرى لقبول الرقيب والعريف والجندي في القوات.

وشددت على ضرورة طباعة طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية من موقع المباحث العامة أو أبشر للتوظيف، مشيرة إلى أهمية توقيع الطلب من الجهات ذات العلاقة والمراجعة بحضور المتقدم.

أبشر للتوظيف رابط وظائف المباحث العامة: اضغط هنا

وحثت المقبولين في وظائف المباحث العامة على ضرورة إحضار صورتين طبق الأصل من المؤهلات الدراسية والشهادات الرسمية المطلوبة، وأربع صور أخرى تكون مكبرة من بطاقة الهوية الشخصية.

ويجب على المقبولين أيضا إحضار شهادة حسن سير وسلوك يمكن الحصول عليها إلكترونيا عبر التقديم لدى منصة وزارة الداخلية المخصصة لهذا الغرض وملفات أخرى ضرورية لاستكمال الإجراءات.

وأفادت بأنه يمكن معرفة نتائج قبول وظائف المباحث السعودية عن طريق منصة أبشر للتوظيف، منوهة إلى أهمية جلب صورة واضحة من سجل العائلة أو الهوية أو حفيظة النفوس حال توفرت.