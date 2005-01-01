سبب وفاة رائد طه الفنان العدني مؤسس فرقة خليج عدن

صنعاء / سما

أعلنت مصادر إعلامية يمنية، اليوم الأربعاء، عن وفاة رائد طه الفنان العدني الشاب؛ جراء أزمة قلبية مفاجئة أصيب بها قبل قليل.

وذكرت فرقة “خليج عدن” -التي شارك في تأسيسها- أن رائد فارق الحياة أثناء مشاركته في تصوير أحد المسلسلات بمحافظة المهرة، بعد نحو 20 عاماً من الأداء الفني، الذي نجح في إخراج المسرح اليمني إلى الخارج.

وشارك العديد من الشخصيات العامة في نعي الفنان رائد، مذكرين بأعماله الشهيرة التي أكسبته شعبية كبيرة داخل محافظة عدن وخارجها، مؤكدين أنه سيظل رمزاً للمسرح اليمني الذي ظل طريقه بعد حرب 1994.

يشار إلى أن رائد طه من مواليد سنة 1983 بمدينة عدن، تخرج من كلية العلوم الإدارية بعدن وهو أب لثلاثة أطفال، وبدأ مشواره الفني في المسرح المدرسي قبل أن يؤسس برفقة عدد من زملائه فرقة خليج عدن عام 2005.

وقدمت الفرقة مجموعة من الأعمال المسرحية منها: “عائلة دوت كوم، حلا حلا يستاهل، سيدتي الجميلة، كرت أحمر، على حركرك”، إضافة إلى مسرحية “معك نازل” التي أصبحت أول مسرحية يمنية تعرض في أوروبا، بعد عرضها من قبل رائد والفرقة في ألمانيا عام 2010.

وقال أحمد حامد لملس محافظ عدن: ببالغ الحزن والأسى نعزي أنفسنا ونعزي عدن قاطبة على راسهم اسرة الفقيد الراحل رائد طه الشاب الخلوق صاحب الابتسامة المشرقة الذي تفنن في رسمها على محيا كل ابناء الوطن صغيرًا وكبيرًا.

وأشاد المحافظ لملس في بيان له بالأعمال الفنية التي وصفها بأنها رائعة للفنان طه مع فرقة خليج عدن المسرحية الذي كان واحدًا من نجومها ومؤسسيها رحمة الله على فقيد الوطن الفنان الأنسان رائد طه.

بدوره، كتب الإعلامي هارون عبدالله: عرفته من خلال أول برنامج له على قناة يمن شباب هنا عدن، صاحب ابتسامه لطيفة وقلب طيب، شارك في عدد من الأعمال الفنية والمسرحية.

وأضاف عبدالله في تغريدة له عبر تويتر أن آخر عمل له مع يمن شباب كان في برنامج رحلة حظ العام الماضي، رحم الله الفنان رائد طه، لقد رحل مبكراً، إنه لرحيل محزن لفنان لطالما اسعدنا كثيراً.