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مواعيد عرض مسلسل شديد الخطورة على قناة سي بي سي دراما

الأربعاء 24 فبراير 2021 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواعيد عرض مسلسل شديد الخطورة على قناة سي بي سي دراما



القاهرة / سما

أعلنت القناة الناقلة عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل شديد الخطورة بطولة الفنان أحمد العوضي ونيكول سابا ضمن مسلسلات قناة سي بي سي دراما (cbc) في شهر فبراير / شباط 2021 الجاري.

وقالت إن موعد عرض مسلسل شديد الخطورة عبر قناة cbc دراما يكون من يوم السبت حتى الأربعاء عند الساعة 11:00 مساء بتوقيت مصر وفلسطين وسوريا ولبنان، 12:00 لدى السعودية.

وتبدأ الحلقة الجديدة يوميا عدا الخميس والجمعة الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الكويت وقطر والبحرين، 10:00 مساء عند المغرب وتونس 01:00 ليلا في الإمارات وسلطنة عمان.

ويكون موعد إعادة حلقة شديد  الخطورة الساعة الخامسة صباحا والثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة والقدس، إذ يمكن مشاهدة أجمل مقاطع ومقتطفات الحلقة على منصة سي بي سي على موقع يوتيوب.

موعد مسلسل شديد الخطورة

مسلسل شديد الخطورة:

وتعرض قناة سي بي سي خلال الشهر الحالي سبعة مسلسلات كان قد سبق بثها في الأشهر الماضية، لا سيما أثناء رمضان المبارك ويتم تذكير المشاهدين بالنجوم قبل السباق الرمضاني الجديد.

وتستعد القنوات العربية والمصرية خصوصا من ضمنها cbc دراما إلى نشر الإعلانات الترويجية للمسلسلات التي ستعرضها في شهر رمضان الذي لم يتبق على حلوله سوى أقل من شهرين.

ويجسد العوضي دور البطولة في مسلسل شديد الخطورة الذي من المتوقع نهاية بث جميع حلقاته خلال نحو 30 يوما حال لم يحدث أي طارئ يؤدي إلى تأجيل الحلقة اليومية وفق المواعيد.

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