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رابط مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال بث مباشر في ديربي الرياض 2021

الثلاثاء 23 فبراير 2021 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال بث مباشر في ديربي الرياض 2021



الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء 23 شباط 2021 وذلك في إطار منافسات الجولة رقم عشرين من دوري المحترفين السعودي.

مباراة النصر والهلال مباشر تبث الساعة 08:35 بتوقيت مكة المكرمة على قنوات السعودية الرياضية الأولى والرابعة (KSA Sports HD) بصوت المعلقين جعفر الصليح وأيضا عبدالله الغامدي.

ويقود الاستيديو التحليلي للمباراة التي تلعب في ملعب مرسول بارك في جامعة الملك سعود بالرياض، المذيع فهد المساعد، فيما يكون معه مراسلا من الاستاد المراسل خالد العرافة لنقل الحدث.

ويحل النجمان إبراهيم العنقري وبدر الحقباني ضيوفا على استيديو الرياضية السعودية للوقوف على الأوضاع الفنية لفريقي النصر والهلال قبل انطلاق اللقاء وبين الشوطين وبعد صافرة النهاية.

رابط مباراة النصر والهلال مباشر:

ولجأت القناة في هذا الاستيديو إلى توسيع دائرة التحكيم، إذ تستعين الليلة بالمحللين عمر المهنا وعبد الرحمن الزيد؛ بهدف توضيح كل الحالات التي تكون جدلية كما جرت العادة في السابق.

ورغم وجود الهلال بالمركز الثاني برصيد 36 نقطة بفارق خمس نقاط خلف الشباب المتصدر، إلا أن النصر عاد بقوة ووصل للمركز العاشر برصيد 25 نقطة وفاز على الزعيم في السوبر مؤخرا.

وتجري مباراة الهلال ضد النصر بعد نهاية أربع مواجهات أخرى في دوري محمد بن سلمان، إذ يلعب الباطن مع القادسية، العين أمام ضمك، الفتح والاتفاق، فيما يستضيف الاتحاد نظيره الفيصلي.

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