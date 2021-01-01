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اليوفي يتغلب على كروتوني بثلاثية نظيفة ورونالدو يتصدر هدافي الكالتشيو..فيديو

الثلاثاء 23 فبراير 2021 04:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوفي يتغلب على كروتوني بثلاثية نظيفة ورونالدو يتصدر هدافي الكالتشيو..فيديو



روما/سما/

تغلب يوفنتوس على ضيفه كروتوني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين لفريق "السيدة العجوز" في الدقيقتين 38 و45+1، فيما تكفل بتسجيل الهدف الثالث زميله الأمريكي ويستون ماكيني في الدقيقة الـ66 من عمر اللقاء.


وبهدفيه اليوم، رفع رونالدو رصيده إلى 18 هدفا وانتزع صدارة ترتيب الهدافين من البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان صاحب الـ17 هدفا.


وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة، وانتزع المركز الثالث من روما (44 نقطة) الذي أضاع نقطتين ثمينتين أمس الأحد بتعادله سلبيا مع مضيفه بينفينتو.

في المقابل، توقف رصيد كروتوني عند 12 في المركز الـ20 الأخير على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

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