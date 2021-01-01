ترتيب مجموعات دوري ابطال افريقيا 2021

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في القارة السمراء وكل مكان، ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 قبل انطلاق الست مباريات المقررة يوم الثلاثاء 23 شباط / فبراير 2021 بين 12 فريقا مختلفا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي المصري ضد سيمبا التنزاني، وكذلك المريخ السوداني مع فيتا كلوب الكونغولي، وأيضا الزمالك أمام تونغيث السنغالي، فيما يواجه الترجي نظيره مولودية الجزائر.

ويشهد الثلاثاء الكروي مواجهات أخرى في بطولة أبطال أفريقيا، إذ يحل الوداد الرياضي المغربي ضيفا على بيترو أتلتيكو الأنغولي، ويستضيف كايزرشيفس الجنوب أفريقي منافسه حويا الغيني.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021:

ويتصدر الأهلي المجموعة الأولى في البطولة الأفريقية برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام سيمبا، فيما لا يزال رصيد المريخ السوداني وفيتا كلوب خاليا كونهما خسرا في الجولة الافتتاحية.

وفي المجموعة الثانية، يقبع الهلال السوداني بالمركز الرابع والأخير دون رصيد، بفارق نقطة خلف مازيمبي وشباب رياضي بلوزداد، في المقابل يتصدر ماميلودي صن داونز الترتيب بثلاث نقاط.

أما المجموعة الثالثة، يتصدرها فريق حوريا الغيني برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على بترو أتلتيكو، علما أن المباراة الثانية فيها لم تلعب بعد بين الوداد الرياضي وكايزرشيفس بسبب كورونا.

وبخصوص ترتيب المجموعة الأقوى في أبطال أفريقيا، يتصدرها الترجي التونسي برصيد ثلاث نقاط حصدها بعد فوزه على تونغيث، في حين يملك الزمالك ومولودية الجزائر نقطة وحيدة من تعادل.