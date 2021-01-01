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رابط مشاهدة مباراة الشباب ضد الأهلي بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الإثنين 22 فبراير 2021 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الشباب ضد الأهلي بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد الشباب بث مباشر المقررة اليوم الإثنين في سياق لقاءات الأسبوع رقم 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2021.

مباراة الشباب ضد الأهلي مباشر تكون عند الساعة 08:35 بتوقيت الرياض على قناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق فهد العتيبي من استاد الأمير خالد بن سلطان.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب الأهلي، علما أن الشباب قدم مواجهة قوية كاد من خلالها أن ينجح في تحقيق النقاط الثلاث لولا استبسال المنافس.

وبالنظر إلى جدول ترتيب الدوري السعودي، تعد هذه الموقعة الأقوى في المسابقة، إذ يحتل الشباب المركز الأول برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الأهلي الثالث والهلال الثاني 36 نقطة.

رابط مباراة الشباب ضد الأهلي مباشر:

وتعادل الفريقان في تسع مواجهات تاريخية جرت بينهما، فيما فاز كل طرف ثماني مباريات، ويسعى إلى كسر هذا الرقم من خلال الخروج بنتيجة الفوز وليس غيرها بالنسبة لجماهير الناديين.

ويقود الاستيديو التحليلي لمباراة الأهلي والشباب على السعودية الرياضية المذيع عبد العزيز البكر ويكون معه من ملعب اللقاء الزميل المراسل ناصر الشيبان للوقوف على التفاصيل الدقيقة ميدانيا.

ويستضيف البكر معه الكابتن خالد الشنيف والمحلل موسى المحياني للتحليل الفني قبل وبعد مباراة الشباب والأهلي، إلى جانب الخبير التحكيمي الكبير عمر المهنا لأبرز اللقطات التحكيمية المثيرة.

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