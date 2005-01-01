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فيديو .. "فاضى شوية" لـ حمزة نمرة تتخطى حاجز 60 مليون مشاهدة

الأحد 21 فبراير 2021 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. "فاضى شوية" لـ حمزة نمرة تتخطى حاجز 60 مليون مشاهدة



وكالات / سما /

تخطت أغنية "فاضي شوية" للمطرب حمزة نمرة حاجز الـ60 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها بشهر واحد والأغنية من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب جيتار مصطفى أصلان.

وتأتى الأغنية ضمن ألبوم "مولود سنة 80" الذى يتضمن 12 أغنية، طرح منها 5 أغانى هي "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفى، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعى، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازي، "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، وآخرهم "فاضي شوية"، وجميع الأغاني من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ويعود حمزة نمرة بـ"مولد سنة 80" ليطل على جمهوره من جديد بعد غياب عامين عن الساحة الغنائية منذ إطلاق ألبومه الأخير"هطير من تانى" والذى ضم 10 أغانى من بينها أغنية "الواد العبيط" و"زهرة" و"بص بص" وقد حقق نجاحًا كبيرًا خاصة أغنية "دارى يا قلبي" التي تخطت حاجز الـ220 مليون مشاهدة على يوتيوب.

 

#فاضى شوية #حمزة نمرة #يوتيوب #خليل عز الدين

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