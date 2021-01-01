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رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 لعام 2021 دعم عمال المياومة

الأحد 21 فبراير 2021 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 لعام 2021 دعم عمال المياومة



عمان / سما

أعلن صندوق المعونة الوطنية الأردني، اليوم الأحد 21 شباط 2021، عن تفعيل رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي برنامج تكافل 3 للمستفيدين من دعم عمال المياومة الجديد.

واستعلم المواطنون منذ ساعات الصباح عبر رابط الدعم التكميلي 3، لكن تفاجأ الكثيرون منهم بأنهم غير مستحقين لهذه الدفعة وتباينت أسباب الرفض من عائلة إلى أخرى حتى هذه اللحظة.

وقالت مواطنة في شكوى لها إن سبب الرفض هو دخل أسرتها العالي، مشيرة إلى عدم وجود أي شيء من هذا القبيل ولا تتقاضى مساعدات أو راتب ثابت بشكل شهري من أي جهة.

وذكر مواطن آخر إن طلبه للحصول على الدعم التكميلي لا يزال قيد الدراسة دون أن يعلم السبب، لافتا إلى أنه ينتظر منذ ما يزيد عن شهرين خروج النتيجة لكنها تأخرت كثيرا هذا الشهر.

رابط الدعم التكميلي تكافل 3: اضغط هنا

واعتبر مراقبون أن إفادة موقع صندوق المعونة الوطنية بأن طلب المقدم لبرنامج تكافل 3 لا يزال تحت الدراسة قد يعني إلى أن احتمالية الرفض كبيرة، لكن ينتظر الانتهاء من تدقيق الطلبات.

وأفاد الصندوق بأنه يمكن لكل من لديه شكوى بخصوص الاستفادة من برنامج تكافل 3 ضمن الدعم التكميلي لهذا الشهر تقديم تظلم أو تعديل بياناته التي أدخلها للحصول على الدعم.

 

وأوضحت أن تقديم تظلم تكافل 3 يتم عبر الذهاب إلى النموذج المرفق في الموقع الإلكتروني واختيار نوع الدعم وكتابة الاسم رباعي والرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني حال وجد.

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