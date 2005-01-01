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صحيفة عبرية : مصر تضغط لعقد صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس

الأحد 21 فبراير 2021 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : مصر تضغط لعقد صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن مصر تضغط بإتجاه اجراء صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
 
وقالت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الأحد، إن مصر توجهت لإسرائيل وطلبت منها تقديم تنازلت لحركة حماس، في موضوع صفقة تبادل الأسرى.
 
وبحسب الصحيفة، تعتبر مصر أن نموذج صفقة التبادل الأخيرة بين إسرائيل وسوريا، قد يشكل أساسا لمباحثات صفقة بين إسرائيل وحماس.
 
ولفتت، الى أنه قد يتم تطبيق نموذج صفقة التبادل الأخيرة مع سوريا، بحيث يتم الدمج بين قضيتي الأفراج عن الاسرى، وتوفير لقاحات الكورونا لقطاع غزة.
 
وأشارت الصحيفة العبرية، الى أنه يوجد لدى حركة حماس في قطاع غزة، أربعة أسرى إسرائيليين، وهم  هدار جولدين، وأرون شاؤول، وهشام السيد، وابراهام منغيستو. 

#مصر #حماس #اسرائيل #صفقة تبادل

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