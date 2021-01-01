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فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين اعتبارا من اليوم الأحد

الأحد 21 فبراير 2021 04:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين اعتبارا من اليوم الأحد



عمان/سما/

أعلن مدير خلية أزمة كورونا في الأردن مازن الفراية، فتح جسر الملك حسين أمام حركة القادمين والمغادرين اعتبارا من اليوم الأحد.

وستكون إجراءات السفر على النحو التالي:

1- قدوم المسافرين بإتجاه المملكة يحتاج الى حجز مسبق على منصة #get_way وفحص pcr قبل ٧٢ ساعة.


2 ـ مغادرة المسافرين بإتجاه الضفه الغربية من حملة هويات الضفة الغربية فقط.

ملاحظة: يسمح للمسافرين القادمين للاردن والذين تسنى لهم الحجز مسبقاً على المنصة يوم القدوم أو ما قبله بالقدوم للمملكة علماً بأن العدد المسموح به بالقدوم ٣٠٠ مسافر يومياً باستثناء الترانزيت والحالات الانسانية والصادر بها موافقة من قبل وزارة الداخلية الاردنية.

#جسر الملك حسين #الاردن #الضفة الغربية #هويات الضفة الغربية

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