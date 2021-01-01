  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ابتكار رذاذ أنف إسرائيلي يقلل عدوى كورونا في التجمعات

السبت 20 فبراير 2021 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابتكار رذاذ أنف إسرائيلي يقلل عدوى كورونا في التجمعات



القدس المحتلة /سما/

 أظهرت دراسة أولية أن رذاذ أنف إسرائيلي الصنع، قد يكون ساعد في تقليل العدوى بفيروس كورونا المستجد خلال تجمعات حاشدة.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست": "الرذاذ المقصود استخدم في تجمع حاشد خلال احتفالات رأس السنة في مجتمع مدينة بني براك، الذي يشهد تفشيا للعدوى".

وقالت الصحيفة إن نحو 83 شخصا من اليهود الأرثوذوكس الذين شاركوا في الاحتفالات التي أقيمت في معبد بني براك استخدموا زذاذ " تافيكس".

وأوضحت أنه بعد أسبوعين من الاحتفالات تبين إصابة 2.4% من مستخدمي الرذاذ بكورونا، في حين أن 10% من الأشخاص الذين لم يستخدموا الرذاذ أصيبوا بالعدوى.

وبحسب الصحيفة، فإن رذاذ الأنف طورته شركة "نيزوس فارما"، عبارة عن جهاز استنشاق يحتوي على مسحوق يمكنه صناعة طبقة واقية فوق الغشاء المخاطي للأنف، الأمر الذي يمنع الفيروس من إصابة خلايا الأنف.

وتشير النتائج إلى أن معدلات العدوى بكورونا بين الأشخاص الذين استخدموا الرذاذ قد قلت بنحو 78%.

ودفعت النتائج الباحثين إلى التوصية باستخدام رذاذ " تافيكس"، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الأخرى، حيث لم يتم الإبلاغ عن آثار جانبية بين المستخدمين.

#فيروس كورونا #عدوى كورونا #لقاحات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

المرافق الشخصي للرئيس الراحل ياسر عرفات يعلن استقالته من السلطة

البرغوثي معنا.."كان": الأجواء في المقاطعة تتحدث عن ثقة مفرطة من فوز فتح في الانتخابات

النخالة يتحدث عن اجتماع القاهرة والانتخابات: ذاهبون للمجهول ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في اليوم التالي!

شاب من غزة غادر لمصر لكي يسلم شقيقته إلى عريسها فعاد جثة هامدة..!

«بند سري» في صفقة التبادل بين سوريا وإسرائيل

الداخلية بغزة تصدر توضيحاً بشأن جثة حامل الجنسية المصرية التي عُثر عليها على شاطئ رفح

مصادر : إجماع في حماس على عدم خوض الانتخابات بقائمة موحّدة مع فتح

الأخبار الرئيسية

أول تعليق من حماس على المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة

الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين

معاريف: الانتخابات الفلسطينية معضلة صعبة لـ"إسرائيل".. وفوز حماس المشهد الأكثر تعقيدا

(العربية): اجتماعات برعاية مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس ..

أبو حسنة يوضح تفاصيل إلغاء الكابونة الصفراء واعتماد "السلة الغذائية الموحدة" في قطاع غزة