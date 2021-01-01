ابتكار رذاذ أنف إسرائيلي يقلل عدوى كورونا في التجمعات

القدس المحتلة /سما/

أظهرت دراسة أولية أن رذاذ أنف إسرائيلي الصنع، قد يكون ساعد في تقليل العدوى بفيروس كورونا المستجد خلال تجمعات حاشدة.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست": "الرذاذ المقصود استخدم في تجمع حاشد خلال احتفالات رأس السنة في مجتمع مدينة بني براك، الذي يشهد تفشيا للعدوى".

وقالت الصحيفة إن نحو 83 شخصا من اليهود الأرثوذوكس الذين شاركوا في الاحتفالات التي أقيمت في معبد بني براك استخدموا زذاذ " تافيكس".

وأوضحت أنه بعد أسبوعين من الاحتفالات تبين إصابة 2.4% من مستخدمي الرذاذ بكورونا، في حين أن 10% من الأشخاص الذين لم يستخدموا الرذاذ أصيبوا بالعدوى.

وبحسب الصحيفة، فإن رذاذ الأنف طورته شركة "نيزوس فارما"، عبارة عن جهاز استنشاق يحتوي على مسحوق يمكنه صناعة طبقة واقية فوق الغشاء المخاطي للأنف، الأمر الذي يمنع الفيروس من إصابة خلايا الأنف.

وتشير النتائج إلى أن معدلات العدوى بكورونا بين الأشخاص الذين استخدموا الرذاذ قد قلت بنحو 78%.

ودفعت النتائج الباحثين إلى التوصية باستخدام رذاذ " تافيكس"، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الأخرى، حيث لم يتم الإبلاغ عن آثار جانبية بين المستخدمين.