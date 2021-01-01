مصر .. رابط تسجيل خط we وي تكافل وكرامة 2021

القاهرة / سما

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن رابط حجز خط وي we تكافل وكرامة 2021 الخاص بالمستفيدين من برامج وزارة التضامن الاجتماعي في جميع محافظات مصر اعتبارا من الشهر الجاري.

وقالت الشركة في بيان لها إن رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة يمكن الذهاب إليه من خلال النقر على الخيار المرفق أدناه وإدخال جميع البيانات الشخصية والعامة المطلوبة للاستفادة من الخدمة الحالية.

وأفادت بأن حجز موعد تكافل وكرامة يأتي في سياق سعي الجهات الحكومية المستمر لتخفيف المعاناة عن المواطنين لا سيما الشرائح الفقيرة منها في المجتمع المصري وذوي الدخل الشهري المحدود.

ويوفر خط وي خدمات إلكترونية عديدة للمشتركين الحاليين والجدد، أبرزها إمكانية الاتصال مع الأقارب والأصدقاء ومعرفة موعد صرف المعاش الشهري عبر المسجات دون الحاجة لزيارة الوزارة.

رابط تسجيل حجز خط وي تكافل وكرامة: اضغط هنا أو اضغط هنا

وأشارت إلى وجود معايير وشروط تتطلب على الراغبين في حجز خط وي مراعاتها وإتمامها كاملة قبل التقديم على الخط منها ضرورة وجود أصل للرقم القومي الشخصي وقدوم المتقدم شخصيا.

ولا بد من إجراء مكالمة عقب الحصول على الخط من شركة وي والتأكد من التفاصيل اللازمة عبر موقعها الإلكتروني الذي يوفر لكم كل الإجابات التي تسعون إلى التعرف عليها في الوقت العاجل.

يشار إلى أن موقع شركة وي يتيح للمشتركين عدة خدمات غير متوفرة في منصات أخرى إلى جانب حجز خط التكافل والكرامة، منها تجديد اشتراك الانترنت وشحن فاتورة الهاتف والأرضي أيضا.