عمان / سما

ننشر لكم متابعينا في الأردن، رابط الاستعلام عن حالة الطلب في برنامج الدعم التكميلي تكافل 2021 صندوق المعونة الوطنية؛ للإطلاع على آخر المستجدات فور تحديث المنصة الإلكترونية.

وذكرت مصادر محلية أنه يمكن الدخول على رابط الاستعلام عن تكافل من الدعم التكميلي؛ لفحص موعد الحصول على المساعدة الطارئة خلال شهر فبراير الجاري لجميع المسجلين فيه مسبقا.

ولا تزال خدمة برنامج دعم عمال المياومة تكافل 2، وبرنامج دعم الطاقة والتأمين الصحي الشامل غير متاحة عبر الموقع الإلكتروني؛ نظرا لاستمرار عملية التحديث وإدخال بيانات المستفيدين.

وأفاد صندوق المعونة بأنه يمكن التواصل مع مركز الاتصال الوطني حال واجهت المستخدم مشكلة أثناء تصفح الموقع، من خلال الرقم (065635430) أو إرسال رمز 180 على 94444.

رابط موقع صندوق المعونة الوطنية: اضغط هنا أو اضغط هنا

ويستفيد من برنامج المعونات الشهرية من الصندوق الوطني الحكومي 104276 شخص، ومن برنامج الدعم التكميلي تكافل 1 حوالي 48876، فيما ينتظر إطلاق الدعم النقدي المؤقت "تكافل 3".

أما برنامج الدعم النقدي الطارئ لعمال المياومة (تكافل 2) يستفيد منه في الوقت الحالي 241419، وبرنامج المعونات الطارئة 11760، والتأهيل الجسماني 789، والمعونات الإضافية 8612.

وبخصوص برنامج معونات الشتاء، يستفيد منه حاليا 104276 مستفيد، وبرنامج دعم الخبز 1068347، ونسبة الشمول 71، ونسبة التغطية 51، بالإضافة إلى العديد من البرامج والخدمات الأخرى.