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حقيقة وفاة الفنان مشاري البلام الممثل الكويتي

السبت 20 فبراير 2021 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة وفاة الفنان مشاري البلام الممثل الكويتي



الكويت / سما

كشفت مصادر فنية عربية، يوم السبت 20 شباط 2021، عن حقيقة الانباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان مشاري البلام الممثل الكويتي الشاب الشهير.

وأكدت المصادر عدم دقة ما يشاع بشأن وفاة مشاري البلام، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حالته الصحية صعبة ما اضطر لنقله إلى مستشفى جابر الحكومي في الكويت لتلقي العلاج.

وحسب نفس المصادر، فإن مرض مشاري البلام ظهر عليه مؤخر مع تشخيص إصابته بفيروس كورونا قبل نحو ثماني وأربعين ساعة، منوهة إلى أنه يخضع للمتابعة الطبية المستمرة.

وفي السياق ذاته، أفادت الإعلامية مي العيدان في تغريده على تويتر بتدهور الحالة الصحية للفنان البلام، لافتة إلى حدوث تدهور على وضعه؛ بسبب انخفاض نسبة الأكسجين في جسمه.

وذكرت العيدان أن الأطباء أدخلوا البلام للعناية المركزة في مستشفى جابر، إذ طلبت من متابعيها ومحبي الممثل الكويتي الشاب الدعاء له لتخطي المحنة الصعبة التي يعايشها في الوقت الحالي.

وتداول ناشطون على المنصات الاجتماعية صورا تظهر مشاري البلام داخل المستشفى وهو يضع جهاز التنفس الاصطناعي على وجهه، إذ ما زال يتنفس بصعوبة بالغة جراء الفيروس.

يذكر أن مشاري البلام هو فنان كويتي، شاك في العديد من الأدوار الفرعية بعد دعمه من قبل الكاتبة فجر السعيد التي تركت الفترة الأخيرة قناة سكوب بعد سنوات من تأسيسها والعمل فيها.

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