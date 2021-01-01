مشاهدة مباراة الهلال ضد الخرطوم الوطني بث مباشر في الدوري السوداني 2021

الخرطوم / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد الخرطوم الوطني بث مباشر التي تجري اليوم السبت 20 فبراير 2021 ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري السوداني الممتاز.

مباراة الهلال والخرطوم الوطني مباشر تبث الساعة 06:45 مساء بتوقيت السودان ومصر على قناة الملاعب الرياضية السودانية (sudan sport) ضمن شبكة تاسيتي الإعلامية الأبرز في البلاد.

وتجري هذه المباراة على ملعب نادي الهلال في ذهاب الدوري السوداني للعام 2021، إذ يسعى كل فريق إلى الخروج بنتيجة إيجابية قبل اشتداد المنافسة على المقدمة والمؤخرة في المسابقة المحلية.

وينتظر عشاق الزعيم الأزرق هذا اللقاء المهمة على كل الأصعدة، نظرا للفوائد التي ستعود على الفريق منه، إذ من المتوقع أن يدفع المدير الفني بالثلاثي الهجومي انداي وفيني وغربال أساسيين من البداية.

مباراة الهلال السوداني اليوم مباشر:

وكان ملعب الهلال قد ابتعد الفترة الأخيرة عن استضافة مباريات الهلال؛ بسبب انشغاله نتيجة استمرار أعمال الصيانة والتطوير اللازمة لاستقبال لقاءات دوري أبطال أفريقيا الفترة المقبلة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين فقط خلف المريخ، في حين يتواجد الخرطوم الوطني بالمركز الخامس برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف فقط عن أهلي مروي.

وتجري مباراة الهلال والخرطوم الوطني بالتزامن مع مواجهات غيرها في الدوري، إذ يحل هلال الفاشر ضيفا على الأهلي، والأمل عطبرة يستضيف نظيره الساحل، الشرطة قضارف مع مريخ الفاشر.