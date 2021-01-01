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أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب كريم بنزيما

السبت 20 فبراير 2021 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أزمة جديدة في ريال مدريد بسبب كريم بنزيما



مدريد/سما/


انضم المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، إلى قائمة طويلة من الإصابات في صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء أمس الجمعة، بأن المدرب زين الدين زيدان قد أعلن أن بنزيما سيغيب عن مواجهة ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.


فيما تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الفرنسي الأصل أمام أتلانتا الإيطالي في دور الستة عشر لدوري الأبطال الأسبوع المقبل.

وغاب بنزيما عن الحصة التدريبية لفريق العاصمة الإسبانية، صباح الجمعة، إذ أكد زيدان أن هدافه لن يسافر مع الفريق لمواجهة بلد الوليد في منافسات الدوري المحلي، السبت.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء "لن يكون معنا غدا. لديه مشكلة ظهرت أمس لذا لن يكون معنا. سنرى بالنسبة للأسبوع المقبل"، علما أن النادي لم يوضح بعد تفاصيل الإصابة.

وإذا كان ثاني ترتيب الليغا مرشحا لتجاوز عقبة بلد الوليد، السبت، من دون مهاجمه الفرنسي، فإن غيابه عن الرحلة إلى برغامو قد يشكل ضربة قوية لريال مدريد، حيث سجل بنزيما 17 هدفا في جميع المسابقات مع ناديه هذا الموسم، وقدم أداء جيدا مؤخرا بعد أن هز الشباك في آخر مباراتين.

ويشار إلى أن النادي الملكي يعاني من إصابات عدة في صفوفه خلال الأسابيع الأخيرة، شملت البلجيكي إيدين هازار، القائد سيرخيو راموس، دانيال كارفاخال، البرازيليين مارسيلو، إيدر ميليتاو ورودريغو، ألفارو أودريوزولا، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، المتوقع أيضا غيابهم عن مباراة السبت.

#ريال مدريد #كريم بنزيما

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