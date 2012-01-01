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الكويت .. سبب انفصال نواف العلي وهبة الدري

السبت 20 فبراير 2021 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت .. سبب انفصال نواف العلي وهبة الدري



الكويت / سما

أكد الفنان الكويتي نواف العلي، اليوم السبت، انفصاله رسميًا عن زوجته الممثلة المصرية هبة الدري، بعد زواج استمر ما يزيد عن ثمانية أعوام نتج عنه طفلين.

وكتب نواف العلي عبر خاصية الستوري على حسابه بموقع إنستغرام : "أُعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي"، مشيرًا إلى أن الانفصال تم منذ فترة لكنه لم يُعلن عن ذلك.

وتابع نواف العلي :"الحين أُخلي مسؤوليتي من أي تصرف أو كلام قالته أو تقوله". علما أن سبب الانفصال خلافات حدثت بينهما الفترة الماضية ما أدى إلى الطلاق.

وتزوج الفنان نواف العلي وهبة الدري عام 2012، ثم أنجبت منه بدر سنة 2014، قبل أن تنجب فهد الذي يبلغ من العمر حاليا نحو أربع سنوات.

ونواف ممثل كويتي معروف قدّمه للتلفزيون المخرج أحمد التميمي بدور ”الزوج الطائش“ في مسلسل ”بنات سكر نبات“، وله عشرات الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية.

فيما هبة الدري فهي ممثلة مصرية تعيش في الكويت، وبدأت حياتها الفنية في مسرحية "عالم كاشف"، ثم شاركت في أدوار أكبر بدءًا بالمسلسل الكويتي "القرار الأخير". 

وبدأت هبة الدري مؤخرا في لعب الأدوار الكبيرة من بعد ذلك، وأتقنت اللهجة الكويتية جيدًا، واشتهرت لاحقا من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال التجارية بالكويت.

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