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سبب وفاة الشيخ محمد أمين سراج العالم التركي .. السيرة الذاتية

الجمعة 19 فبراير 2021 11:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة الشيخ محمد أمين سراج العالم التركي .. السيرة الذاتية



أنقرة / سما

أعلنت مصادر عائلية، يوم الجمعة 19 فبراير 2021، عن وفاة محمد أمين سراج أحد علماء الحديث البارزين في تركيا بعد معاناة الفترة الأخيرة مع المرض.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة العالم محمد أمين سراج جاء بعد معاناة مؤخرا مع فيروس كورونا في اسطنبول، حيث كان يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات التركية قبل أن يفارق الحياة.

وكان خبر إصابة العالم محمد أمين سراج بفيروس كورونا قد تأكد بتاريخ 19 نوفمبر 2020، علما أنه يعد من أبرز العلماء وإمام الجامع الفاتح سابقا ومن أهم محدثي تركيا.

وفي سياقٍ متصل، قدّم الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، تعازيه في وفاة محمد أمين سراج، أحد أبرز علماء الحديث في تركيا.

وقال الرئيس التركي في تغريدة على تويتر إن "العالم الشيخ محمد أمين سراج بذل جهودا كبيرة من أجل نيل رضى الله في كل مرحلة من مراحل عمره".

محمد أمين سراج السيرة الذاتية:

وبدأ سراج - لم يذكر تاريخ ميلاده - بناء على توصيات الإمامين الشافعي ومالك، حفظ القرآن الكريم وهو في السادسة من عمره في بيت جده.

وبين أعوام 1940- 1943 درس سراج في مسقط رأسه بولاية طوقات التركية، ثم أرسلته أسرته إلى إسطنبول لمواصلة تعليمه.

وفي إسطنبول درس علم التفسير والحديث وحصل على أول إجازة في الحديث عن سلسلة المحدث الحاج مرحات ريزوي علي الشيخ سليمان أفندي.

وهاجر الشيخ سراج إلى مصر في الخمسينات لإكمال مسيرته التعليمية، والتحق بثانوية جامعة الأزهر، وتلقى العلم على يد محمد زاهر الكوثري وحصل إجازة من الأزهري.

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