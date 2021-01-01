رابط فحص كابونة الوكالة 2021 كوبونات الأونروا الجديدة

غزة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط فحص كابونة الوكالة 2021 التي سيجري الشروع في توزيعها للاجئين المستفيدين في محافظات قطاع غزة حسب نظام (الكابونة الموحدة).

ويُمكن للاجئين الدخول على رابط فحص كوبونات الوكالة 2021؛ للاستعلام عن تفاصيل الدورة الحالية التي ستوزع ابتداءً من يوم الأحد المقبل 21 شباط الجاري.

وكانت وكالة الغوث قد أفادت في بيان مقتضب لها قبل يومين بأنه سيتم توزيع الكابونة الموحدة الأحد، منوهة إلى وجود كابونة موحدة للكل وليس صفراء أو بيضاء.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الأونروا عن تقليصات في كمية المواد التي سيستلمها المستفيدون، دعت دائرة شؤون اللاجئين وكالة الغوث لوقف العمل بهذا النظام الجديد.

رابط فحص كابونات الوكالة 2021: اضغط هنا

وشددت الدائرة التابعة لمنظمة التحرير على لسان رئيسها أحمد أبو هولي، على رفضها للسلة الغذائية الموحدة، مبينة أنها تؤثر بالسلب على ما يزيد عن 770 ألف لاجئ.

وذكر أبو هولي أن إعطاء المواطنين للمساعدات الغذائية يكون حسب المعايير الخاضعة لظروفهم وأوضاعهم المعيشية، داعيا لعدم الضغط على الموظف وحشد التمويل.

يُذكر أنه يتم فحص كابونة الوكالة 2021 عبر إدخال رقم التسجيل، علما أن الاستلام يجري في مراكز التوزيع في اليوم المخصص مع ضرورة إحضار رقم الصفحة والدفتر وتاريخ الكابونة ونوعها أيضا.