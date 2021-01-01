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حقيقة خبر وفاة الشيخ محمد إسحاق الفياض

الخميس 18 فبراير 2021 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة خبر وفاة الشيخ محمد إسحاق الفياض



بغداد / سما

كشفت مصادر إعلامية عراقية، يوم الجمعة 19 شباط 2021، حقيقة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الشيخ محمد إسحاق الفياض بعد معاناة الساعات الأخيرة مع المرض.

وكانت تقارير محلية بالعراق قد تحدثت عن وفاة المرجع محمد إسحاق الفياض متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من رحيل مدير مكتبه بذات المرض الذي ربما يكون قد نقل العدوى إليه مؤخرا.

لكن مصادر رسمية أكدت نبأ إصابة الشيخ محمد الفياض بمرض كوفيد 19، إذ نفت ما يشاع حول موته، لكنها أشارت إلى تدهور خطير على حالته الصحية الساعات المنصرمة؛ بسبب المضاعفات.

وقالت: بعد وفاة مدير مكتبه قبل أيام بسبب كورونا، الشيخ الفياض حالته حرجة وتم نقله الى مستشفى الكفيل في كربلاء، يذكر ان الشيخ محمد إسحاق الفياض أحد المراجع الأربعة في مدينة النجف الأشرف.

وأفادت بأن أعراض الفيروس قد ظهرت بشدة على الشيخ الفياض، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه نقل إلى المستشفى بشكل عاجل كي يظل تحت الرعاية والمتابعة الطبية على مدار الساعة.

وانتشر خبر تردي صحة الشيخ محمد الفياض نتيجة الفيروس المستجد، بسرعة على المنصات الاجتماعية المختلفة، إذ طلب محبوه في النجف وكل مكان، الدعاء له للشفاء من هذا المرض والعودة لعمله.

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