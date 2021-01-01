شاهد .. مسلسل لؤلؤ الحلقة 40 الأخيرة كاملة

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في مصر وجميع الدول العربية، رابط مشاهدة مسلسل لؤلؤ الجزء الأول الحلقة 40 الأخيرة التي عُرضت كاملة الليلة على كل القنوات الناقلة لمدة 52 دقيقة بدون أي فقرات إعلانية.

مسلسل لؤلؤ الحلقة الأخيرة شهدت الأحداث الأعنف التي أنهت الخلافات وعودة العلاقات الإيجابية بين أصحاب القلوب النقية ونهاية كل من تسبب في إحداث المشاكل مع المطربة الصاعدة مي عمر.

وجاءت توالي التطورات بعد أن أبلغت لؤلؤ أجهزة الشرطة والنيابة العامة حول شخصية الذي حاول الانتقام منها وقتلها، الأمر الذي شكّل مفاجأة غير متوقعة، فيما عقدت مروة لقاء مع بدر لآخر مرة.

ولم تتم الأمور بينهما كما جاء في الخطط، لا سيما أن لؤلؤ واجهت بدر ولجأت داليا إلى طرق ملتوية عن طريق الاستعانة بمزور وُصف بأنه محترف قبل أن تطلب نهال نصيبها فجأة من طارق.

مسلسل لؤلؤ الأخيرة:

وسارت خطة لؤلؤ في الانتقام من الأشخاص الذين حاولوا التخلص منها، علما أنه تم كشف ما تفعله داليا بعد الخلاف الذي حصل بين نهال وطارق الذي واجهها للمرة الأولى بحقيقة الابنة.

وشهدت الحلقات الأخيرة تحسن العلاقة بين لؤلؤة ومجدي الذي اعتذر لها، إذ سادت على الجهة الأخرى حملة تشكيك بطارق الذي حاول التهرب من الجريمة التي اعتزم على تنفيذها لكنها فشلت.

وتابعت الحضور آخر حفلات لؤلؤ أمام الجمهور حسب المخطط الذي وضعته، لكن الأمر لم يجري كما أرادت؛ لأن محاولة تصفية واجهتها وأصيبت وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات ودخلت غيبوبة.