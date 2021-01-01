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بقرار من كوخافي.. فصل وتوبيخ ضابط إسرائيلي كتب رسالة صادمة لقيادة الجيش!

الخميس 18 فبراير 2021 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بقرار من كوخافي.. فصل وتوبيخ ضابط إسرائيلي كتب رسالة صادمة لقيادة الجيش!



القدس المحتلة /سما/

وبخ نائب قائد أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أحد ضباط الجيش كتب رسالة صادمة إلى قيادة الجيش ينتقد فيها سلوك الضباط الآخرين.
 
وذكرت القناة 7 العبرية، أن الضابط خلال استجوابه قال إن نيته كانت معالجة القضية داخل الجيش الإسرائيلي واعترف بخطئه و اعتذر عن أفعاله.
 
وأوضحت أن التحقيق الذي أجراه زامير أظهر أن المزاعم المتعلقة بالضباط لم تكن موجودة.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هؤلاء ضباط متميزون ومتفانون من الدرجة الأولى في عملهم.
 
واعتبر رئيس الأركان أفيف كوخافي أن كتابة الرسالة التي تتضمن إثبات حقائق لا أساس لها حادث خطير جدا.
 
وذكر رئيس الأركان أن من يخدمون في الجيش الإسرائيلي مطالبون بممارسة القيم بما في ذلك أعلى معايير الصدق والصداقة. 
 
وأكد أنه لا مكان في الجيش الإسرائيلي للقيل والقال واللوم الذي لا أساس له.
 
وأفاد الموقع بأن كوخافي أصدر أمرا إلى زامير بفصل الضابط من العمل في الجيش الإسرائيلي.

#الجيش الإسرائيلي #أفيف كوخافي #فصل جندي اسرائيل

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