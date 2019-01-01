"تغريدة" نيمار على تويتر الساخرة من برشلونة قد تكلفه غاليا

باريس /سما/

واجه البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عقوبة محتملة بالإيقاف لمباراتين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب "تغريدة" ساخرة له على احتساب ركلة جزاء لبرشلونة ضد فريقه.



واحتسب حكم الساحة الدولي الهولندي بيورن كيبرز ركلة جزاء لصالح برشلونة إثر كرة مشتركة بين مدافع باريس سان جيرمان، لايفين كورزاوا، ولاعب خط وسط برشلونة الهولندي فرينكي دي يونغ، ترجمها الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى هدف التقدم للفريق الكتالوني خلال المباراة، التي انتهت بهزيمة ساحقة لبرشلونة (1-4) في معقله "كامب نو"، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من "التشامبيونز ليغ".

ونشر نيمار، الذي غاب عن المواجهة بسبب الإصابة، "تغريدة" ساخرة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عبر فيها عن دهشته من احتساب الحكم ركلة جزاء لفريق برشلونة في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.









وسرعان ما قام نيمار نجم نادي برشلونة الإسباني السابق، والذي كان قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان صيف عام 2017، مقابل صفقة هي الآغلى في تاريخ كرة القدم، بلغت 222 مليون يورو، بحذف الـ"تغريدة"، لكن بعد أن انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "تغريدة" النجم البرازيلي قد تعرضه بالفعل للإيقاف لمدة تصل إلى مباراتين، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والتي تحظر كل ما يمكن أن يمثل خرقا لقواعد السلوك، سواء بالقول أو الكتاب.

يذكر أن نيمار (29 عاما) قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة، خلال مواجهة فريقه باريس سان جيرمان ونادي كان، يوم الأربعاء الماضي، ضمن دور الـ32 من كأس فرنسا، وغاب على إثرها عن موقعة "كامب نو".