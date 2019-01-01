إقصاء ابتسام مراعنة من الترشح ضمن قائمة حزب العمل الاسرائيلي

القدس المحتلة /سما/

استبعدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ترشيح ابتسام مراعنة على قائمة حزب العمل في الانتخابات المقبلة بعد تدخل من حزب "عوتسما يهودت".



وذكرت القناة 7 العبرية أنه تم استبعاد ترشيح ابتسام مراعنة التي يحتل المركز السابع في قائمة حزب العمل بعد أن بتأييد 16 صوتا ومعارضة 15 وامتنع 2 عن التصويت.



وجاء إقصاء مراعنة بعد تدخل من حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، واعترض على خوضها الانتخابات بدعوى إدلائها قبل سنوات بتصريحات ضد إسرائيل.



وتذرع الحزب أمام اللجنة بصورة عن تصريحات لمراعنة دعت فيها إلى "عودة اليهود إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا"، وفق زعمه.

وفي تعقيبه على القرار، هاجم حزب العمل نفاق الليكود على تصويته لصالح إقصاء مراعنة وامتناعه عن التصويت لاستبعاد حزب التجمع من الانتخابات.



وقال الحزب: "ابتسام مراعنة شريكة في بناء مستقبل مشترك في دولة إسرائيل ولا نسمح للأشخاص الذين لغتهم العنف محاولة أن يملوا رؤيتهم العنصرية".



وقال عضو الكنيست عن الليكود موتي يوغيف إن من يدعم الإرهاب ويرفض إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية مكانه في المجلس التشريعي برام الله وليس في الكنيست.



وتُشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى حصول حزب العمل على 5 - 6 مقاعد في الانتخابات.



ومن المقرر أن ستُجري انتخابات الكنيست يوم 23 مارس/آذار المقبل، وهي الرابعة في غضون أقل من عامين.