  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إقصاء ابتسام مراعنة من الترشح ضمن قائمة حزب العمل الاسرائيلي

الأربعاء 17 فبراير 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
إقصاء ابتسام مراعنة من الترشح ضمن قائمة حزب العمل الاسرائيلي



القدس المحتلة /سما/

استبعدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ترشيح ابتسام مراعنة على قائمة حزب العمل في الانتخابات المقبلة بعد تدخل من حزب "عوتسما يهودت".
 
وذكرت القناة 7 العبرية أنه تم استبعاد ترشيح ابتسام مراعنة التي يحتل المركز السابع في قائمة حزب العمل بعد أن بتأييد 16 صوتا ومعارضة 15 وامتنع 2 عن التصويت.
 
وجاء إقصاء مراعنة بعد تدخل من حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، واعترض على خوضها الانتخابات بدعوى إدلائها قبل سنوات بتصريحات ضد إسرائيل.
 
وتذرع الحزب أمام اللجنة بصورة عن تصريحات لمراعنة دعت فيها إلى "عودة اليهود إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا"، وفق زعمه.

وفي تعقيبه على القرار، هاجم حزب العمل نفاق الليكود على تصويته لصالح إقصاء مراعنة وامتناعه عن التصويت لاستبعاد حزب التجمع من الانتخابات.
 
وقال الحزب: "ابتسام مراعنة شريكة في بناء مستقبل مشترك في دولة إسرائيل ولا نسمح للأشخاص الذين لغتهم العنف محاولة أن يملوا رؤيتهم العنصرية".
 
وقال عضو الكنيست عن الليكود موتي يوغيف إن من يدعم الإرهاب ويرفض إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية مكانه في المجلس التشريعي برام الله وليس في الكنيست.
 
وتُشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى حصول حزب العمل على 5 - 6 مقاعد في الانتخابات.
 
ومن المقرر أن ستُجري انتخابات الكنيست يوم 23 مارس/آذار المقبل، وهي الرابعة في غضون أقل من عامين.

#اسرائيل #الانتخابات الاسرائيلية #حزب العمل الإسرائيلي #ابتسام مراعنة

الأكثر قراءة اليوم

صور: اصابة خطيرة و أضرار مادية بالممتلكات جراء المنخفض الجوي في غزة

إدارة بايدن تنظر بفتور للانتخابات الفلسطينية .. ماذا عن مشاركة البرغوثي وحماس ؟

"مسألة أمنية طارئة"... مباحثات سرية للحكومة الإسرائيلية حول قضية متعلقة بسورية

غزة: "الأونروا" تُعلن موعد توزيع المساعدات الغذائية "كابونات الوكالة" وفق النظام الجديد

نصر الله يبعث رسالة تهديد لإسرائيل: "أنت تفعل ما تريد ونحن سنفعل ما نريد"!!

سُؤال وجودي إلى “حماس" ..عبد الباري عطوان

رغد صدام حسين تكشف لأول مرة دور والدها في مقتل زوجها حسين كامل... فيديو

الأخبار الرئيسية

قيادي بالتيار الإصلاحي يكشف عن جهود دولية وعربية لتوحيد حركة "فتح" في الانتخابات المرتقبة

رئيس الوزراء الفلسطيني: نسعى لمعالجة كهرباء غزة جذرياً والنهوض بكافة القطاعات هناك

سوريا

قرار بالإفراج عن الأسير السوري قهموز.. رسمياً.. اتمام صفقة تبادل أسرى بين سوريا و"إسرائيل"

محدث بالصور .. لقاحات كورونا تصل غزة لأول مرة عبر معبر كرم ابو سالم

الصحة: 8 وفيات و 1432 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 960 حالة تعافٍ