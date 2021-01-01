دمشق / سما

أعلن مصادر رسمية، عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم الثلاثاء 16 شباط 2021، مشيرة إلى أن الأرقام الرابحة موجودة في الصورة المرفقة أسفل هذا التقرير المقتضب.

وقالت المصادر إن الأرقام الرابحة في يانصيب معرض دمشق الدولي الإصدار الأخير متاحة على المنصة الخاصة، مقدمة التهاني إلى الفائزين بالجوائز المالية القيمة التي خرجت لهم قبل قليل.

ونشرت النتائج على صفحة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في الجمهورية السورية، مبينة أن هذا السحب للإصدار الدوري الرابع رقم 06 وتم خلال الساعات المتأخرة من الثلاثاء.

وحصلت جوائز الأرقام التي تنتهي برقم 6 أو 9 على جائزة مالية قدرها 600 ليرة سورية، فيما كانت الألف ليرة من نصيب الرقم 5، 1500 لكل بطاقة تختتم بأحد الأرقام التالية 94 أو 15 أو 58.

نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2021:

أما جائزة 3000 ليرة سورية فهي في نتائج يانصيب معرض دمشق لصالح البطاقات التي تنتهي بالأرقام التالية 715 أو 645 أو 780 أو 132 أو 406، بالإضافة إلى مكافآت وجوائز كبرى أخرى.

وذكرت أن جائزة 50000 للبطاقة التي تحمل أحد الأرقام التالية 02079 أو 53803 أو 30449، بينما 10000 للبطاقة التي فيها 17656 أو 56385، مشيرة إلى وجود سحب جديد الفترة المقبلة.

وأضافت أن جائزة 25000000 ليرة سورية لحاملي البطاقات رقم 15113 فئة أ علما أنها الجائزة الكبرى التي تم بيعها لأحد المواطنين من سكان العاصمة دمشق، متمنية التوفيق والاستمرار له.