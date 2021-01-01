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رابط مشاهدة مباراة السعودية ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس الأبطال الدولية 2021

الثلاثاء 16 فبراير 2021 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة السعودية ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس الأبطال الدولية 2021



الرياض / سما

أعلنت القنوات الرياضية السعودية، عن رابط مشاهدة مباراة السعودية ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر في بطولة كأس الأبطال الدولية ضمن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير كرة القدم.

مباراة السعودية وأتلتيكو مدريد مباشر تبث الساعة الثانية مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة السعودية الرياضية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق الواعد عبدالله المحيسن.

ويشارك المنتخب السعودي تحت 19 عاما بكأس الأبطال الدولية إلى جانب العديد من الفرق العالمية، منها رايو ماخاداهوندا وبرشلونة وفالنسيا وكورنيا وألميريا وريال سرقسطة.

ويلعب يوم الأحد المقبل، برشلونة ضد كورنيا، ويواجه أتلتيكو مدريد نظيره رايو ماخاداهوندا، ألميريا أمام فالنسيا، علما أن هناك فريقين باسم السعودية يشاركان في المسابقة العالمية.

مباراة المنتخب السعودي ضد أتلتيكو مدريد مباشر:

وحصلت السعودية الرياضية على حقوق بث الكأس الدولية للأبطال ضمن القنوات الناقلة لها إلى جانب الموقع الرسمي للبطولة، علما أنها تقام بتنظيم من برنامج الابتعاث السعودي للمواهب.

وتسعى المملكة إلى تأسيس جيل من المواهب القادرة على المنافسة قاريا وعالميا في المستقبل عبر ابتعاث الناشئين والمواهب السعودية والعربية إلى اسبانيا لتعليم فنون كرة القدم الحديثة.

وقالت الصفحة الرسمية لكأس الأبطال على موقع تويتر إن المنافسة في المجموعتين الأولى والثانية ستكون قوية للغاية، مشيرة إلى أن المتابعين على موعد مرتقب مع مواجهات مثيرة جدا.

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