مشاهدة مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

مدريد / سما

ننشر لكم متابعينا في كل الدول العربية رابط مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء 16 شباط 2021 لحساب مواجهات دوري أبطال أوروبا.

مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان مباشر تنقل على قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى (beIN Sports HD 1) بصوت المعلق جواد بدة، علما أنه ليس هناك معلقين آخرين.

ويخوض سان جيرمان المواجهة بدون أفضل لاعبين لا سيما البرازيلي نيما دا سيفا والأرجنتيني أنغيل دي ماريا، بينما يدخل برشلونة الموقعة مكتمل الصفوف على رأسهم ليونيل ميسي.

وتوقع مراقبون أن تشهد مباراة سان جيرمان وبرشلونة تسجيل العديد من الأهداف بسبب طريقة اللعب المفتوح التي يعتمدها كلا المدربين خلال جميع اللقاءات التاريخية بين الفريقين العملاقين.

برشلونة وباريس سان جيرمان مباشر:

وبدأت قناة برشلونة الرسمية على يوتيوب الاستيديو التحليلي منذ عدة ساعات، إذ استعرضت في البداية تشكيلة الفريق التي جاء فيها تير شتيغن بمركز حراسة المرمى كما هو المعتاد.

وعاد جيرارد بيكيه إلى تشكيلة برشلونة بعد غياب إلى جانب ديست الأمريكي على الجبهة اليمنى فيما الإسباني بوسكيتس أمامه وجوردي ألبا ودي يونغ وعثمان ديمبلي وميسي ولينغلي.

وتجري مباراة برشلونة ضد سان جيرمان مباشر بالتزامن مع لقاء لايبزيج الألماني أمام ليفربول الإنجليزي حيث يسعى كل طرف هذه الليلة لتحقيق نتيجة إيجابية قبيل موعد مواجهة الإياب.