بعثة إماراتية تصل إسرائيل لتجهيز السفارة في تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن بعثة دبلوماسية إماراتية وصلت أمس الاثنين إلى إسرائيل لوضع اللمسات التقنية الأخيرة، تمهيدًا لافتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب وسط إسرائيل قريبًا.



وأوضحت القناة أن الطائرة هبطت في مطار بن غوريون بعد حصولها على موافقة خاصة من لجنة الاستثناءات لكون المطار مغلق بسبب المخاوف من انتشار كورونا.



وكان على متن الطائرة أفراد البعثة بدون السفير الإماراتي لدى اسرائيل محمد محمود آل خاجة، والذي أدى اليمين الدستورية يوم الأحد كأول سفير إماراتي لدى اسرائيل.



وبحسب ما نقلته وكالة "وام" الإماراتية، فإن الشيخ محمد بن راشد تمنى للسفير محمد الخاجة خلال تنصيبه "التوفيق في مهمته والعمل بجد وصدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات واسرائيل بما يحفظ المصالح المشتركة ويعزز ثقافة السلام والتعايش".