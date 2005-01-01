  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

بعثة إماراتية تصل إسرائيل لتجهيز السفارة في تل أبيب

الثلاثاء 16 فبراير 2021 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعثة إماراتية تصل إسرائيل لتجهيز السفارة في تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن بعثة دبلوماسية إماراتية وصلت أمس الاثنين إلى إسرائيل لوضع اللمسات التقنية الأخيرة، تمهيدًا لافتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب وسط إسرائيل قريبًا.

 
وأوضحت القناة أن الطائرة هبطت في مطار بن غوريون بعد حصولها على موافقة خاصة من لجنة الاستثناءات لكون المطار مغلق بسبب المخاوف من انتشار كورونا.
 
وكان على متن الطائرة أفراد البعثة بدون السفير الإماراتي لدى اسرائيل محمد محمود آل خاجة، والذي أدى اليمين الدستورية يوم الأحد كأول سفير إماراتي لدى اسرائيل.
 
وبحسب ما نقلته وكالة "وام" الإماراتية، فإن الشيخ محمد بن راشد تمنى للسفير محمد الخاجة خلال تنصيبه "التوفيق في مهمته والعمل بجد وصدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات واسرائيل بما يحفظ المصالح المشتركة ويعزز ثقافة السلام والتعايش".

#الامارات #اسرائيل #سفارة #التطبيع مع اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

قائد كبير بجيش الاحتلال يكشف بالتفاصيل عن ترسانة حماس العسكرية وأعداد مقاتليها

إعلام إسرائيلي يكشف سبب إرجاع اللقاحات الخاصة بقطاع غزة المُرسلة من قبل السلطة...

الأردن .. رابط معرفة دورك في الإسكان العسكري 2021 برنامج رفاق السلاح

غزة: تعليمات هامة للمواطنين بشأن المنخفض الجوي

ملخص أهداف مباراة الأردن وأوزبكستان الودية اليوم

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

قاضي قضاة فلسطين : لا مسوغ شرعي لقرار منع السفر بغزة ويناقض تعاليم الاسلام

الأخبار الرئيسية

بالأسماء .. قيادي فتحاوي: وفد من الحركة يصل غزة الأربعاء ويتحدث عن تفريغات 2005

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

كورونا

الصحة: اكتشاف 139 إصابة بالطفرة البريطانية بينها أطفال

التعليم2

التعليم يعلن عن موقفه بشأن قرار المدارس خلال المنخفض الجوي

ملحم: مرسوم رئاسي بإعادة رواتب غزة على ما كانت عليه