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شاهد.. جماهير برشلونة تهاجم القطري ناصر الخليفي لحظة وصوله للمدينة

الثلاثاء 16 فبراير 2021 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. جماهير برشلونة تهاجم القطري ناصر الخليفي لحظة وصوله للمدينة



مدريد/سما/

استقبلت جماهير برشلونة، بالصراخ والشتائم رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، عند وصوله إلى المدينة الكتالونية، عشية المباراة بين الفريقين.

ورصدت الكاميرات وصول رئيس نادي باريس سان جيرمان لبرشلونة، قبيل مواجهة الفريقين المقررة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "كامب نو" في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث وجه إليه عدد من جماهير برشلونة شتائم.

ويظهر في مقطع فيديو متداول لعدد من جماهير برشلونة تقول للخليفي: "أترك ميسي يا سارق"، وطالبته بـ"توزيع الأموال عليها" (في إشارة الى القدرة المالية الهائلة لبطل فرنسا).

وبات الخليفي "أحد أكبر المكروهين" من قبل جماهير برشلونة، بعد تعاقد فريقه في العام 2017 مع النجم السابق لـ"البارسا"، البرازيلي نيمار، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وزادت هذه الكراهية، بعدما أبدى الفريق الباريسي اهتمامه بالتعاقد مع الهداف التاريخي لنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع "البلاوغرانا" في يونيو المقبل.

المصدر: goal.com

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