شاهد.. جماهير برشلونة تهاجم القطري ناصر الخليفي لحظة وصوله للمدينة

مدريد/سما/

استقبلت جماهير برشلونة، بالصراخ والشتائم رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، عند وصوله إلى المدينة الكتالونية، عشية المباراة بين الفريقين.

ورصدت الكاميرات وصول رئيس نادي باريس سان جيرمان لبرشلونة، قبيل مواجهة الفريقين المقررة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "كامب نو" في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث وجه إليه عدد من جماهير برشلونة شتائم.

‼️ Alta tensió en l'arribada del PSG a Barcelona



????️ El president Al-Khelaifi increpat: "Deja a Messi, ladrón"



???? La última hora del partit a partir de les 15.05h. Us esperem! #FCBlive #BarçaPSG #ChampionsLeague pic.twitter.com/SEwVLJg2N7 — Esports COPE (@ESPORTSCOPE) February 15, 2021

nasser al-khelaïfi shouted by barcelona fans after he arrived. It seems that Barcelona fans don't like the news of lionel messi joining psg. pic.twitter.com/fGorkLgo6s — FOOTBALLFANSSTUFF (@officialffsnews) February 15, 2021

ويظهر في مقطع فيديو متداول لعدد من جماهير برشلونة تقول للخليفي: "أترك ميسي يا سارق"، وطالبته بـ"توزيع الأموال عليها" (في إشارة الى القدرة المالية الهائلة لبطل فرنسا).

????PSG President Nasser Al-Khelaifi was insulted upon his arrival in Barcelona.



Barca fans :"leave Leo Messi thief."❌



???? pic.twitter.com/WQUspucyUD — Osimpam Sport Corner (@OsimpamSportsGH) February 15, 2021

❗Fans on PSG President Nasser Al-Khelaifi while he have arrived at Barcelona: "Leave Messi,thief" pic.twitter.com/elHFMICSec — AbhieBarca (@barcabhie) February 15, 2021

وبات الخليفي "أحد أكبر المكروهين" من قبل جماهير برشلونة، بعد تعاقد فريقه في العام 2017 مع النجم السابق لـ"البارسا"، البرازيلي نيمار، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وزادت هذه الكراهية، بعدما أبدى الفريق الباريسي اهتمامه بالتعاقد مع الهداف التاريخي لنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع "البلاوغرانا" في يونيو المقبل.

المصدر: goal.com