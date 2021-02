شاهد.. جماهير برشلونة تهاجم القطري ناصر الخليفي لحظة وصوله للمدينة

استقبلت جماهير برشلونة، بالصراخ والشتائم رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، عند وصوله إلى المدينة الكتالونية، عشية المباراة بين الفريقين.

ورصدت الكاميرات وصول رئيس نادي باريس سان جيرمان لبرشلونة، قبيل مواجهة الفريقين المقررة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "كامب نو" في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث وجه إليه عدد من جماهير برشلونة شتائم.

nasser al-khelaïfi shouted by barcelona fans after he arrived. It seems that Barcelona fans don't like the news of lionel messi joining psg. pic.twitter.com/fGorkLgo6s