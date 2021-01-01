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تسريبات تكشف هاتف "آيفون" الذي ستتباهى به أبل في 2021 (فيديو)

الإثنين 15 فبراير 2021 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات تكشف هاتف "آيفون" الذي ستتباهى به أبل في 2021 (فيديو)



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية عالمية تسريبات جديدة خاصة بهاتف "آيفون" المرتقب، الذي أكدت المصادر أن شركة "أبل" الأمريكية ستتباهى به في عام 2021 الجاري.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" تجهز الجيل التالي من هواتف "آيفون" لكي تعمل شاشته بشكل دائم.

واستعانت "أبل" في هذا المجال بشاشة من نوع "إل تي بي أو" التي تعني "شاشات أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة"، الموفرة لبطاريات "آيفون" بتردد 120 هرتز.

وستقدم شاشات "آيفون" شاشة القفل بحيث تعمل من خلاله الشاشة لتقديم عدد من المعلومات دون أن أي إدخال بالإضافة إلى عدد من الإخطارات الهامة، تماما كما هي موجودة في بعض هواتف "أندرويد".

كما ستدخل "أبل" عددا من التحسينات في كاميرا "آيفون"، التي ستكون فائقة الاتساع، وتقنية التصوير الفلكي التلقائي، والمتوقع أن تكون استثنائية عن باقي الطرازات في هواتف "آيفون".

وستجمع هواتف "آيفون" الجديدة بين تقنتي فتح قفل الشاشة "فيس آي دي" للتعرف على الوجه، وقارئ بصمة الأصابع المدمج في الشاشة اللمسية.

#آيفون #أبل #هاتف

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