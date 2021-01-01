الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على دمشق (فيديو)

دمشق/سما/

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي، فجر اليوم الأثنين ، في محيط العاصمة السورية دمشق.

وأشارت الى سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق.

وقالت وكالة الانباء السورية نقلا عن مصدر عسكري "في تمام الساعة 1،18 من فجر اليوم نفذ العــــدو الإسرائيـــــلي عـــــدوانا ًبرشقات من الصواريخ من إتجاه الجولان السوري المحـــــتل واتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العـــــدوان وأسقطت معظمها .

ونقل التلفزيون الرسمي السوري، مقاطع فيديو، تظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للأهداف الإسرائيلية في سماء ريف دمشق وإسقاط عدد منها.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه على الريف الجنوبي للعاصمة السورية خلال الشهر الجاري، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الأربعاء 3 فبراير/شباط الجاري، لعدوان إسرائيلي استهدف أحد المناطق العسكرية جنوب دمشق.