مشاهدة مباراة بيراميدز وراسينغ كلوب بث مباشر اليوم في الكونفدرالية 2021

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة بيراميدز ضد راسينغ كلوب ابيديجان بث مباشر اليوم الأحد 14 شباط 2021 في مستهل مواجهات الفريقين ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة بيراميدز وراسينغ كلوب مباشر تبث الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين والأردن والسودان من الملعب الأولمبي أبيمبي في ساحل العاج على القناة الرسمية لصاحب الأرض.

وتعد هذه المواجهة صعبة بالنسبة لفريق راسينغ كلوب على الرغم من أن تاريخه أكبر من الفريق المصري، إلا أن بيراميدز صعد إلى القمة سريعا وأصبح من كبار هذه البطولة.

وبلغ بيراميدز نهائي الكونفدرالية في النسخة الأخيرة لكنه خسر بفضل نقص الخبرة لدى لاعبيه الذين يسعون هذا العام إلى التتويج باللقب خاصة بعد التعزيزات القوية التي أجروها.

مباراة بيراميدز في الكونفدرالية مباشر:

وأجرى لاعبو بيراميدز الحصة التدريبية الأخيرة على الملعب الاولمبي الليلة، في وقت أصدر مجلس إدارته بيانا أعلن فيه عن دعمه للجهاز الفني والإداري واللاعبين كافة.

ويواجه بيراميدز حملة قوية في الشارع المصري بسبب قيامه بالتوقيع مع لاعبي الفرق الكبيرة لا سيما الأهلي بمبالغ مالية طائلة، الأمر الذي فجر غضبا لدى الجماهير.

وتجري مباراة بيراميدز اليوم في كأس الكونفدرالية بالتزامن مع لقاءات أخرى أبرزها الملعب المالي أمام شبيبة القبائل، إنييمبا النيجيري مع ريفرز يونايتد، سونيديب وكوتون سبورت اف سي.