ليبيا .. رابط نتيجة الشهادة الثانوية الليبية الدور الثاني 2021

ليبيا / سما

ننشر لكم متابعينا رابط نتائج الشهادة الثانوية الليبية الدور الثاني 2021 التي أعلنت عنها وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق الوطني من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية.

وقالت وزارة التعليم إنه يمكن الاستعلام عبر رابط نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثاني 2021 للطلاب من جميع مناطق ليبيا، لافتة إلى أن النتائج متوفرة حسب رقم القيد والجلوس.

وكان وكيل وزارة التعليم قد أجرى الساعات الماضية جولة تفقدية للإطلاع على العمل في المركز الوطني للاختبارات وذلك قبل وقت من الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية.

وتابع الوزير أثناء جولته عملية تصحيح امتحانات طلبة الشهادة الثانوية والتقى أيضا مدير مركز الامتحانات وتحدث معه حول ضرورة إعلان النتائج عند ساعات الظهر.

نتائج الشهادة الثانوية الدور الثاني 2021: اضغط هنا

من جانبه، تابع مُراقب التعليم ببلدية عين زارة استئناف الدراسة اليوم الأحد في عدد من المؤسسات التعليمية داخل المراقبة، إذ انتظم الطلاب في مقاعدهم الدراسية من جديد.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة غدا عن نتائج التصنيف المحلي الأول للجامعات الليبية وذلك برعاية عضو المجلس الرئاسي المكلف من حكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد.

وأوضحت التعليم أنه قبل إعلان نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا سيتم إشعار الجميع، داعية وسائل الإعلام لحضور ومواكبة الاحتفالية التي ستقام داخل كلية التقنية الإلكترونية بطرابلس.