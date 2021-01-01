رابط مشاهدة مباراة الهلال وضمك بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد ضمك بث مباشر التي تقام اليوم الأحد 14 شباط 2021 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

مباراة الهلال وضمك مباشر تنقل الساعة 06:05 بتوقيت مكة المكرمة من ملعب المحالة في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز على قناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD).

ويعلق على مباراة ضمك ضد الهلال المعلق عبدالله الحربي، فيما يقود الاستيديو التحليلي للقاء المذيع فهد المساعد برفقة الزميل المراسل ناصر القحطاني لنقل الأجواء من داخل الملعب.

كما يستضيف استيديو السعودية الرياضية الكابتن صالح الداود وإبراهيم العنقري في فقرة التحليل الفني للقاء، بالإضافة إلى الخبير التحكيمي عبد الرحمن الزيد لتقييم مستوى وأداء الحكام.

رابط مباراة الهلال ضد ضمك مباشر:

ويسعى الهلال إلى تأكيد سيطرته واستعادة الصدارة التي خطفها الشباب لصالحه، إذ يحاول تأكيد فوزه في الذهاب على ضمك بهدفين دون مقابل عبر تحقيق الانتصار الغائب عنه مؤخرا.

وتراجع الهلال إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 17 مباراة بفارق واحدة خلف الأهلي وخمس وراء الشباب الذين لعبا مواجهة وحيدة أكثر منه، ما يعني أنه لن يستعيد الصدارة الليلة.

وخسر الهلال مباراتين في دوري المحترفين هذا الموسم وفاز 9 مرات وتعادل 6، في حين يتواجد ضمك بالمركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف أمام العين.