مواعيد عرض مسلسل حلوة الدنيا سكر على dmc drama دراما

القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية مصرية، اليوم الأحد 14 شباط 2021، عن مواعيد عرض مسلسل حلوة الدنيا سكر من بطولة الفنانة هنا الزاهد الذي يبث حصريا على قناة دي إم سي دراما (dmc drama).

وقالت المصادر إن موعد عرض مسلسل حلوة الدنيا سكر على قناة دي إم سي (DMC) يكون عند الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم والقدس، 09:00 لدى مكة المكرمة والمنامة.

وأفادت بأن دي إم سي المفتوحة تعيد بث حلقة الثامنة عند الثالثة صباحا لأول مرة، مشيرة إلى أن هناك إعادة أخرى تكون في تمام الثانية عشرة ونصف ظهرا وفق التوقيت المحلي في مصر.

وأضافت أن إم بي سي دراما تعرض الحلقة المباشرة للمرة الأولى يوميا الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مصر، بينما تعاد للمرة الأولى عند 05:00 صباحا وأيضا في تمام 02.30 ظهرًا.

قصة مسلسل حلوة الدنيا سكر:

ونشرت (dmc) دراما على قناتها بموقع يوتيوب مشاهد حصرية من مسلسل حلوة الدنيا سكر، إذ عمدّت الفترة المنصرمة على الترويج الواسع للمسلسل بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدات.

ولفتت المصادر إلى أن مسلسل حلوة الدنيا سكر يتوفر مع بداية الحلقة الجديدة على منصة (watch it) المدفوعة، إذ يمكن للراغبين الاشتراك عبر الطرق الرسمية والحضور دون إعلانات.

ويتكون المسلسل من تسع قصص متباينة، إذ يتم عرض كل قصة منها في خمس حلقات متتالية، إذ شهدت الحلقة الأولى متابعة واسعة في مصر والوطن العربي، وفق ما هو مبين على يوتيوب.