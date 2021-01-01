11 وفاة و1240 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

عمان /سما/

سُجلت في الأردن، السبت، 11 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و1240 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 344803، وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وزاد عدد الوفيات إلى 4444 وفاة، بعد رصد 11 وفاة جديدة، بحسب الموجز.

وتوزعت الإصابات الجديدة كما يلي: 820 إصابة في عمّان، و114 في إربد، منها 4 في لواء الرمثا، و113 في الزرقاء، و72 في البلقاء، و26 في الكرك.

إضافة إلى 25 إصابة في جرش، و24 في المفرق، و20 في عجلون، و10 في العقبة، و12 في مأدبا، و3 في معان، و1 في الطفيلة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت السبت، إلى المستشفيات 101 حالة، فيما غادرت 45 حالة، في حين وصل إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 653 حالة.

وكذلك، بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 520 بنسبة إشغال 13%، فيما وصل إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس إلى 153 بنسبة إشغال 17%.

ووصل أيضا، إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس إلى 61 بنسبة إشغال 7%.

وفي المقابل، بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 1181 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 325892 حالة. ووصل عدد الحالات النشطة حاليّاً إلى 14467 حالة.

وتمّ إجراء 19571 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 4178921 فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة 6.34%.