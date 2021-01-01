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رابط مشاهدة مباراة الفتح والعين بث مباشر في الدوري السعودي 2021

السبت 13 فبراير 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الفتح والعين بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مباراة العين ضد الفتح بث مباشر التي تجري اليوم السبت لإطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

مباراة الفتح ضد العين مباشر تبث الساعة 06:10 مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة على قناة السعودية الرياضية الثانية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق جعفر الصليح.

ولم يشهد التاريخ سوى إقامة لقاء وحيد بين الفريقين، ابتسم لصالح فريق الفتح في الجولة الثالثة من دوري المحترفين الحالي حينما تغلب على العين بأربعة أهداف مقابل هدفين اثنين.

ورغم الأداء الجيد الذي يقدمه العين إلا أن نقص الخبرة شكل عاملا مهما لتراجعه في جدول ترتيب المسابقة المحلية، إذ لا يزال في المركز السادس عشر والأخير برصيد 13 نقطة كما ضمك.

مباراة العين والفتح مباشر:

وتراجع الفتح في الأسابيع الماضية إذ وصل إلى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف خلف الرائد الذي لعب مباراة واحدة أكثر منه ما يعني أنه قد ينجح في تخطيه اليوم.

ونجح العين في تحقيق الفوز بأربع لقاءات في الدوري هذا الموسم لكنه خسر 12 آخرين وتعادل مرة واحدة فقط، بينما انتصر الفتح 5 مرات وتعادل 4 وخسر 8 مواجهات منذ بداية الدوري.

وتجري مباراة العين والفتح بالتزامن مع لقاءين آخرين في الدوري السعودي، إذ يحل القادسية ضيفا على التعاون، في حين يستضيف النصر العالمي نظيره الشباب بملعب مرسول بارك.

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