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شاهد .. برنامج عراق ايدول iraq idol حلقة العروض المباشرة اليوم كاملة

الجمعة 12 فبراير 2021 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. برنامج عراق ايدول iraq idol حلقة العروض المباشرة اليوم كاملة



العراق / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة برنامج عراق ايدول iraq idol حلقة اليوم الجمعة كاملة التي يقدم فيها المشتركون الذين تأهلوا إلى مرحلة الأداء المباشر الأغاني الجديدة أمام الجمهور.

برنامج عراق ايدول الموسم الأول ينطلق الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة بغداد، إذ يمكن للمشاهدين من كل مكان متابعة الحلقات المباشرة كاملة على قناة إم بي سي عراق.

وكان الحلقة الأولى والثانية من العروض الأولية قد انتهت الأسبوع قبل الماضي، فيما بدأ المشتركون بمرحلة تقديم الأصوات المباشرة أمام لجنة الحكام التي تضم نخبة من المطربين.

وقال حساب عراق ايدول الرسمي على فيسبوك في الإعلان الترويجي للحلقة الثالثة: انت من يحدد الفائز في البرنامج الغنائي الأول بالعراق، داعية المتابعين إلى التصويت على الأرقام.

عراق ايدول الحلقة 3 الثالثة:  اضغط هنا أو هنا

بدوره، قال الفنان حاتم العراقي عضو لجنة التحكيم إنه يثق بشكل كبير بالأصوات التي يستمع لها في البرنامج، داعيا إياهم إلى استغلال أصواتهم وإبرازها عند تقديم الأداء في الحلقة المباشرة.

وأضاف: الأغنية العراقية ولادة إبداع وفن، وهي التي أنجبت كبار وعمالقة الفن مثل سعدون جابر وحسين نعمة وغيرهم وان شاء الله تبقى منارة بين الأغاني العربية على مدار التاريخ.

وكانت قرارات لجنة الحكم منصفة للمشتركين المتأهلين الذين يعملون على تقديم التراث العراقي، إذ أشاد المطرب سيف نبيل بهم وطلب منهم العمل على أنفسهم وعرض أفضل ما لديهم.

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